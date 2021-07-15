Во Львовской области селевой поток перекрыл часть трассы "Киев – Чоп" (видео)
Упавшие на трассу деревья и камни затруднили движение автотранспорта, спасатели заняты очисткой дорожного полотна.
В Коростове Стрыйского района Львовской области на трассе Киев – Чоп селевой поток сошел на проезжую часть.
Как сообщили в патрульной полиции Львовской области, селевой поток вылился на трассу в четверг, 15 июля, в 18:50.
Известно, что на автотрассу вылились потоки горной воды вперемежку с грязью и камнями.
В пресс-службе региональной патрульной полиции сообщили, что проезд по одному из участков автотрассы "Киев – Чоп" был затруднен.
Для расчистки образовавшихся завалов задействовали спасателей ГСЧС и работников дорожной службы.
Позже полицейские сообщили, что на эту автотрассу упали девять деревьев, которые сейчас убирают. При этом, отметили в полиции, движение транспорта на этом участке возможно.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в соцсети Facebook кадры непогоды, разыгравшейся в этом регионе.
Напомним, 25 июня во Львове прошел сильный ливень, сопровождающийся градом и ураганным ветром. В областном центре был обесточен электротранспорт, движение на улицах парализовано, а деревья падали на припаркованные автомобили.
Через пять ней значительный ущерб нанесли Львову сильный ливень и шквалы ветра до 24 м/с. Часть районов областного центра остались без электроэнергии, перестал ходить электротранспорт, припаркованные автомобили и здания были повреждены упавшими деревьями.
А 21 июня в поселке Васильевка Ялтинского региона дома не только залило водой, но и засыпало камнями. Незаконную свалку на территории заповедного леса смыло в русло реки Дерекойки.