Во Львовской области селевой поток перекрыл часть трассы "Киев – Чоп" (видео)

Упавшие на трассу деревья и камни затруднили движение автотранспорта, спасатели заняты очисткой дорожного полотна.

В Коростове Стрыйского района Львовской области на трассе Киев – Чоп селевой поток сошел на проезжую часть.

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Как сообщили в патрульной полиции Львовской области, селевой поток вылился на трассу в четверг, 15 июля, в 18:50.

Известно, что на автотрассу вылились потоки горной воды вперемежку с грязью и камнями.

[ + – ] Сообщение о селевом потоке

В пресс-службе региональной патрульной полиции сообщили, что проезд по одному из участков автотрассы "Киев – Чоп" был затруднен.

[ + – ] Затопленный участок дороги

Для расчистки образовавшихся завалов задействовали спасателей ГСЧС и работников дорожной службы.

[ + – ] Сообщение об упавшем дереве

Позже полицейские сообщили, что на эту автотрассу упали девять деревьев, которые сейчас убирают. При этом, отметили в полиции, движение транспорта на этом участке возможно.

[ + – ] Уточнение по упавшим деревьям

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в соцсети Facebook кадры непогоды, разыгравшейся в этом регионе.

[ + – ] Кадры непогоды от Игоря Зинкевича

Напомним, 25 июня во Львове прошел сильный ливень, сопровождающийся градом и ураганным ветром. В областном центре был обесточен электротранспорт, движение на улицах парализовано, а деревья падали на припаркованные автомобили.

Через пять ней значительный ущерб нанесли Львову сильный ливень и шквалы ветра до 24 м/с. Часть районов областного центра остались без электроэнергии, перестал ходить электротранспорт, припаркованные автомобили и здания были повреждены упавшими деревьями.

А 21 июня в поселке Васильевка Ялтинского региона дома не только залило водой, но и засыпало камнями. Незаконную свалку на территории заповедного леса смыло в русло реки Дерекойки.