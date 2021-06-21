Камни с неба. Под Ялтой потоп обрушил на поселок тонны строительного мусора (фото)
Незаконную свалку на территории заповедного леса смыло в русло реки Дерекойки.
В поселке Васильевка Ялтинского региона дома не только залило водой, но и засыпало камнями. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на так называемую главу городской администрации Янину Павленко.
"Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Еще одна проблемная точка. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы. Большинство жителей – в первую очередь дети и старики — эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома", – заявила Павленко.
"Чиновница" отмечает, что сейчас первоочередная задача – это расширить русло, для этого на место выехали около 40 военных, также ожидается прибытие техники и экскаваторов.
"С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать как в целом обстоит ситуация с водными потоками. Медлить нельзя, поскольку есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми. Делаем всё возможное", — подчеркнула Павленко.
В это же время, эксперт Ассоциации "Реинтеграция Крыма" Борис Бабин в Facebook пишет, что большую часть селевого потока в Васильевке составлял строительный мусор.
"На фото видно, что основой селя был именно строительный мусор, который смывался поднятой водой в русло реки Дерекойки", – пишет Бабин.
Он также отмечает, что еще в ноябре 2020 года "Ассоциация реинтеграции Крыма" предупреждала о ситуации. Эксперты ассоциации указывали на то, что оккупанты использовали массив заповедного леса над рекой Дерекойка для незаконной свалки стройматериалов из Ялты.
"Осенью эксперты "АРК" прямо предупреждали о печальных последствиях. Когда все эти тысячи тонн строительного мусора посыплются речной долиной на головы горожанам", – отмечает эксперт.
Также он подчеркивает, "АРК" неоднократно напрямую сообщало органам ООН о критической ситуации с отходами в Крыму.
"Попутно замечу, что профильное природоохранное министерство Украины вообще не считает целесообразным должным образом коммуницировать о негативном антропогенном воздействии оккупантов в Крыму с международными институтами", – подытожил украинский эксперт.