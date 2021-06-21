Камни с неба. Под Ялтой потоп обрушил на поселок тонны строительного мусора (фото)

Незаконную свалку на территории заповедного леса смыло в русло реки Дерекойки.

В поселке Васильевка Ялтинского региона дома не только залило водой, но и засыпало камнями. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на так называемую главу городской администрации Янину Павленко.

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"Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Еще одна проблемная точка. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы. Большинство жителей – в первую очередь дети и старики — эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома", – заявила Павленко.

Фото: Фото из соцсетей

"Чиновница" отмечает, что сейчас первоочередная задача – это расширить русло, для этого на место выехали около 40 военных, также ожидается прибытие техники и экскаваторов.

Фото: Фото из соцсетей

"С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать как в целом обстоит ситуация с водными потоками. Медлить нельзя, поскольку есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми. Делаем всё возможное", — подчеркнула Павленко.

В это же время, эксперт Ассоциации "Реинтеграция Крыма" Борис Бабин в Facebook пишет, что большую часть селевого потока в Васильевке составлял строительный мусор.

"На фото видно, что основой селя был именно строительный мусор, который смывался поднятой водой в русло реки Дерекойки", – пишет Бабин.

Фото: Фото из соцсетей

Он также отмечает, что еще в ноябре 2020 года "Ассоциация реинтеграции Крыма" предупреждала о ситуации. Эксперты ассоциации указывали на то, что оккупанты использовали массив заповедного леса над рекой Дерекойка для незаконной свалки стройматериалов из Ялты.

Фото: Фото из соцсетей

"Осенью эксперты "АРК" прямо предупреждали о печальных последствиях. Когда все эти тысячи тонн строительного мусора посыплются речной долиной на головы горожанам", – отмечает эксперт.

Также он подчеркивает, "АРК" неоднократно напрямую сообщало органам ООН о критической ситуации с отходами в Крыму.

"Попутно замечу, что профильное природоохранное министерство Украины вообще не считает целесообразным должным образом коммуницировать о негативном антропогенном воздействии оккупантов в Крыму с международными институтами", – подытожил украинский эксперт.