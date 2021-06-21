Камені з неба. Під Ялтою потоп обрушив на селище тонни будівельного сміття (фото)

Незаконне звалище на території заповідного лісу змило в русло річки Дерекойки.

У селищі Василівка Ялтинського регіону будинку не тільки залило водою, але і засипало камінням. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на так звану голову міської адміністрації Яніну Павленко.

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"Василівка, вулиця Джафера Сейдамета. Ще одна проблемна точка. Підтоплено 10 будинків, кілька з них повністю пішли під воду, засипані камінням і брудом. Вода прибуває, і це видно неозброєним оком, шлях стоку частково перекривають старі тролейбуси. Більшість жителів — в першу чергу діти і люди похилого віку — евакуйовані, але деякі ще намагаються врятувати свої будинки ", — заявила Павленко.

Фото: Pinera

"Чиновниця" зазначає, що зараз першочергове завдання — це розширити русло, для цього на місце виїхали близько 40 військових, також очікується прибуття техніки і екскаваторів.

Фото: Pinera

"За допомогою безпілотників спробуємо оглянути верхню частину річки, щоб розуміти як в цілому ситуація з водними потоками. Зволікати не можна, оскільки є реальна загроза затоплення сусідніх будинків, де живуть сім'ї з маленькими дітьми. Робимо все можливе", — підкреслила Павленко.

В цей же час, експерт Асоціації "Реінтеграція Криму" Борис Бабін в Facebook пише, що більшу частину селевого потоку в Василівці становить будівельне сміття.

"На фото видно, що основою селю було саме будівельне сміття, яке змивалося піднятою водою в русло річки Дерекойки", — пише Бабін.

Фото: Pinera

Він також зазначає, що ще в листопаді 2020 року "Асоціація реінтеграції Криму" попереджала про ситуацію. Експерти асоціації вказували на те, що окупанти використовували масив заповідного лісу над річкою Дерекойка для незаконного звалища будматеріалів з Ялти.

Фото: Pinera

"Восени експерти" АРК "прямо попереджали про сумні наслідки. Коли всі ці тисячі тонн будівельного сміття посиплються річковою долиною на голови городянам", — відзначає експерт.

Також він підкреслює, "АРК" неодноразово безпосередньо повідомляло органам ООН про критичну ситуацію з відходами в Криму.

"Принагідно зазначу, що профільне природоохоронне міністерство України взагалі не вважає за доцільне належним чином комунікувати про негативний антропогенний вплив окупантів в Криму з міжнародними інститутами", — підсумував український експерт.