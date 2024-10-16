Міг стати мільярдером: чоловік судиться через жорсткий диск із біткоїнами (фото)

Джеймс випадково поклав жорсткий диск, на якому було 8 тисяч біткоїнів, у чорний мішок для сміття під час прибирання офісу, а його партнерка помилково викинула його на звалище. Він вимагає у міської ради дозволити йому розкопати загублений пристрій.

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Чоловік подав позов на 495 мільйонів фунтів, що еквівалентно 26 мільярдам 334 мільйонам гривень до міської ради через відмову дозволити йому розкопати загублений жорсткий диск із біткоїнами. Про це пише LAD Bible.

Багато хто з нас мріяв би повернутися в минуле і сказати собі купити кілька біткоїнів, коли вони коштували копійки, щоб продати їх зараз за величезні гроші. Але уявіть, що ви дійсно придбали величезну кількість біткоїнів, а потім випадково викинули їх.

Так сталося з Джеймсом Гауеллсом, 39-річним жителем Великої Британії, який тепер позивається до місцевої ради, намагаючись повернути статки, втрачені через викинутий жорсткий диск, на якому зберігалися його біткоїни понад 10 років тому.

Джеймс випадково поклав жорсткий диск із криптовалютою в чорний мішок для сміття під час прибирання офісу, а його партнерка помилково викинула його на звалище. Усвідомивши свою помилку, Джеймс багаторазово звертався до ради міста Ньюпорт із проханням дозволити йому розкопати звалище і повернути диск, але щоразу отримував відмову.

Чоловік зберігав на жорсткому диску 8 тисяч біткоїнів

Тепер він подав позов на суму 495 мільйонів фунтів, щоб домогтися дозволу на пошуки. Гауеллс стверджує, що на жорсткому диску зберігалося близько 8,000 біткоїнів, і з моменту їх втрати вартість криптовалюти значно зросла. Зараз один біткоїн коштує близько 2,7 млн грн, що робить можливу вартість вмісту диска близько 21 мільярда гривень.

Зараз справу розглядають у суді, і Гауеллс планує продовжувати боротьбу до кінця, навіть якщо на це підуть роки. Він залучив команду інвесторів і найняв колишнього керівника міського сміттєзвалища, щоб точно визначити місце розташування жорсткого диска, і тепер упевнений, що диск знаходиться в секції "Cell 2 — Area 2" на сміттєзвалищі Доксвей у Ньюпорті.

Джеймс каже: "Це моя реальність. Я міг би все життя працювати з дев'яти до п'яти, думаючи про це щодня. Але я вважаю за краще спробувати повернути цей маленький шматок металу. Поки суд не скаже мені "ні, значить ні", я продовжуватиму боротися".

Однак міська рада Ньюпорта категорично відмовляє Гауеллсу в розкопках, посилаючись на екологічну шкоду, якої може завдати така операція. Представник ради заявив: "Ми неодноразово говорили містеру Гауеллсу, що проведення розкопок неможливе через обмеження екологічного дозволу. Це принесе величезний негативний ефект для довкілля".

Міська рада відмовляться давати дозвіл на розкопки диска через наслідки для екології Фото: Соцмережi

Рада також зазначає, що відповідати на вимоги Гауеллса стає дедалі витратнішим і забирає кошти та час, які могли б бути спрямовані на поліпшення міських послуг.

Нагадаємо, експерт у сфері кібербезпеки допоміг власнику криптовалюти відновити доступ до криптогаманця з біткойнами на суму близько 3 млн доларів, пароль від якого був практично знищений.