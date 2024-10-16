Мог стать миллиардером: мужчина судится из-за жесткого диска с биткоинами (фото)
Джеймс случайно положил жесткий диск, на котором было 8 тысяч биткоинов в черный мешок для мусора во время уборки офиса, а его партнерша по ошибке выбросила его на свалку. Он требует у городского совета позволить ему раскопать утерянное устройство.
Мужчина подал иск на 495 миллионов фунтов, что эквивалентно 26 миллиардам 334 миллионам гривен к городскому совету за отказ позволить ему раскопать потерянный жесткий диск с биткоинами. Об этом пишет LAD Bible.
Многие из нас мечтали бы вернуться в прошлое и сказать себе купить несколько биткоинов, когда они стоили копейки, чтобы продать их сейчас за огромные деньги. Но представьте, что вы действительно приобрели огромное количество биткоинов, а потом случайно выбросили их.
Так произошло с Джеймсом Хауэллсом, 39-летним жителем Великобритании, который теперь судится с местным советом в попытке вернуть состояние, потерянное из-за выброшенного жесткого диска, на котором хранились его биткоины более 10 лет назад.
Джеймс случайно положил жесткий диск с криптовалютой в черный мешок для мусора во время уборки офиса, а его партнерша по ошибке выбросила его на свалку. Осознав свою ошибку, Джеймс многократно обращался к совету города Ньюпорт с просьбой разрешить ему раскопать свалку и вернуть диск, но каждый раз получал отказ.
Теперь он подал иск на сумму 495 миллионов фунтов, чтобы добиться разрешения на поиски. Хауэллс утверждает, что на жестком диске хранилось около 8,000 биткоинов, и с момента их утраты стоимость криптовалюты значительно возросла. Сейчас один биткоин стоит около 2,7 млн грн что делает возможную стоимость содержимого диска порядка 21 миллиарда гривен.
Сейчас дело рассматривается в суде, и Хауэллс планирует продолжать борьбу до конца, даже если это займет годы. Он привлек команду инвесторов и нанял бывшего руководителя городской свалки, чтобы точно определить местоположение жесткого диска, и теперь уверен, что диск находится в секции "Cell 2 — Area 2" на свалке Доксвэй в Ньюпорте.
Джеймс говорит: "Это моя реальность. Я мог бы всю жизнь работать с девяти до пяти, думая об этом каждый день. Но я предпочитаю попытаться вернуть этот маленький кусок металла. Пока суд не скажет мне "нет, значит нет", я буду продолжать бороться".
Однако городской совет Ньюпорта категорически отказывает Хауэллсу в раскопках, ссылаясь на экологический ущерб, который может нанести такая операция. Представитель совета заявил: "Мы неоднократно говорили мистеру Хауэллсу, что проведение раскопок невозможно из-за ограничений экологического разрешения. Это принесет огромный негативный эффект для окружающей среды".
Совет также отмечает, что отвечать на требования Хауэллса становится все более затратным и отнимает средства и время, которые могли бы быть направлены на улучшение городских услуг.
Напомним, эксперт в сфере кибербезопасности помог владельцу криптовалюты восстановить доступ к криптокошельку с биткойнами на сумму около 3 млн долларов, пароль от которого был практически уничтожен.