Мог стать миллиардером: мужчина судится из-за жесткого диска с биткоинами (фото)

Джеймс случайно положил жесткий диск, на котором было 8 тысяч биткоинов в черный мешок для мусора во время уборки офиса, а его партнерша по ошибке выбросила его на свалку. Он требует у городского совета позволить ему раскопать утерянное устройство.

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Мужчина подал иск на 495 миллионов фунтов, что эквивалентно 26 миллиардам 334 миллионам гривен к городскому совету за отказ позволить ему раскопать потерянный жесткий диск с биткоинами. Об этом пишет LAD Bible.

Многие из нас мечтали бы вернуться в прошлое и сказать себе купить несколько биткоинов, когда они стоили копейки, чтобы продать их сейчас за огромные деньги. Но представьте, что вы действительно приобрели огромное количество биткоинов, а потом случайно выбросили их.

Так произошло с Джеймсом Хауэллсом, 39-летним жителем Великобритании, который теперь судится с местным советом в попытке вернуть состояние, потерянное из-за выброшенного жесткого диска, на котором хранились его биткоины более 10 лет назад.

Джеймс случайно положил жесткий диск с криптовалютой в черный мешок для мусора во время уборки офиса, а его партнерша по ошибке выбросила его на свалку. Осознав свою ошибку, Джеймс многократно обращался к совету города Ньюпорт с просьбой разрешить ему раскопать свалку и вернуть диск, но каждый раз получал отказ.

Мужчина хранил на жестком диске 8 тысяч биткоинов

Теперь он подал иск на сумму 495 миллионов фунтов, чтобы добиться разрешения на поиски. Хауэллс утверждает, что на жестком диске хранилось около 8,000 биткоинов, и с момента их утраты стоимость криптовалюты значительно возросла. Сейчас один биткоин стоит около 2,7 млн грн что делает возможную стоимость содержимого диска порядка 21 миллиарда гривен.

Сейчас дело рассматривается в суде, и Хауэллс планирует продолжать борьбу до конца, даже если это займет годы. Он привлек команду инвесторов и нанял бывшего руководителя городской свалки, чтобы точно определить местоположение жесткого диска, и теперь уверен, что диск находится в секции "Cell 2 — Area 2" на свалке Доксвэй в Ньюпорте.

Джеймс говорит: "Это моя реальность. Я мог бы всю жизнь работать с девяти до пяти, думая об этом каждый день. Но я предпочитаю попытаться вернуть этот маленький кусок металла. Пока суд не скажет мне "нет, значит нет", я буду продолжать бороться".

Однако городской совет Ньюпорта категорически отказывает Хауэллсу в раскопках, ссылаясь на экологический ущерб, который может нанести такая операция. Представитель совета заявил: "Мы неоднократно говорили мистеру Хауэллсу, что проведение раскопок невозможно из-за ограничений экологического разрешения. Это принесет огромный негативный эффект для окружающей среды".

Городской совет отказыватся давать разрешение на раскопки диска из-за последствий для экологии Фото: Соцсети

Совет также отмечает, что отвечать на требования Хауэллса становится все более затратным и отнимает средства и время, которые могли бы быть направлены на улучшение городских услуг.

Напомним, эксперт в сфере кибербезопасности помог владельцу криптовалюты восстановить доступ к криптокошельку с биткойнами на сумму около 3 млн долларов, пароль от которого был практически уничтожен.