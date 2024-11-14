Повінь в Іспанії: жителі прив'язують машини до стовпів в очікуванні нового потопу (фото)

Після нещодавніх повеней в інших районах Іспанії жителі Малаги заздалегідь готуються до екстремальної погоди, загортаючи автомобілі в плівку і прив'язуючи їх до стовпів і парканів.

Іспанія готується до удару екстремального погодного явища, відомого як "ДАНА", — це різке похолодання, що стало причиною катастрофічних раптових повеней, унаслідок яких загинули понад 200 людей тільки в місті Валенсія на східному узбережжі та його околицях. Тоді тисячі машин забрав бурхливий потік, подекуди з водіями та пасажирами, які не встигли вибратися. Тепер іспанці готуються і прив'язують свої автомобілі. Про це пише Daily Star.

Очікується, що знамените узбережжя Коста-дель-Соль, включно з туристичними курортами Марбелья та Естепона, прийме на себе основний удар. І з прогнозом ще сильніших дощів деякі жителі Малаги спланували все заздалегідь, закріпивши свої автомобілі за допомогою плівки та мотузок.

Жителі Малаги в Іспанії намагаються вберегти машини від потопу Фото: Соцмережi

На одній із фотографій, опублікованих на X (Twitter), сірий Mercedes прикріплений до стовпа за допомогою скакалок і загорнутий у пластикову плівку. Автор поста написав: "У Малазі, Іспанія, оголошено червоний рівень тривоги через можливий DANA, подібний до того, що стався у Валенсії, унаслідок якого загинули більше ніж 250 осіб і десятки зникли безвісти. Ну, одна людина не придумала нічого кращого, ніж "захистити" свою машину так".

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Червоний рівень небезпеки в Малазі попереджає про "надзвичайний ризик" через "сильні" опади в період з 10:00 до 23:59 у середу і поширюється на регіони Коста-дель-Соль, Гвадальорсе і Ахаркія.

У Малазі вже почався потоп

Людям було рекомендовано уникати всіх непотрібних поїздок, а заняття в школах по всій провінції Малага були припинені. Також людей превентивно евакуювали з містечок і сіл уздовж берегів річки Гуадальорсе.

Біля узбережжя вже були помічені водяні смерчі і почалася сильна злива. Деякі райони виявилися затопленими.

У Малазі вже почався потоп

Тим часом у Валенсії ще триває розбір завалів. Волонтери, які допомагають рятувальникам, розповідають, що коли вода зійшла, то оголила сотні понівечених машин, купи бруду та десятки тіл загиблих.

"Тіла все ще витягують", — розповів журналістам один із волонтерів.

Після повені у Валенсії тисячі людей зібралися, щоб вимагати звільнення чиновників після того, як стали з'являтися списки загиблих. Люди стверджують, що не було жодного попередження про стихію, тож коли почалася злива і дороги затопило, вулиці виявилися забиті машинами.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Короля Іспанії Філіпа VI, який разом із королевою Летицією та іспанськими політиками вирушив у постраждалі райони, розлючені люди закидали брудом.

Нагадаємо, Фокус писав про повінь в іспанській Валенсії. Свідки розповідали, що їм вдалося врятуватися, тільки піднявшись на дахи вантажівок, тих, хто чіплявся за стовпи і дерева, забирала вода.