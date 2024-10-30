Потік ніс машини та людей: під час повені в Іспанії загинула 51 людина

Валенсія спочатку постраждала від аномально величезного граду, а потім заливні дощі спровокували руйнівну повінь.

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29 жовтня в іспанській Валенсії сталася жахлива повінь, унаслідок якої загинула 51 людина. А цілі передмістя опинилися під водою. Потік зносив мости, автомобілі й потяги. Про це пише Daily Mail.

Масштбана повінь у Валенсії

Жах руйнівних штормів, що обрушилися вчора на більшу частину Іспанії, став особливо очевидним сьогодні вранці, коли поліція підтвердила загибель щонайменше 51 людини.

Однак очікується, що кількість загиблих різко зросте, оскільки екстрені служби продовжують пошуки десятків людей, які, як повідомляється, досі вважаються зниклими безвісти.

Величезний град, що випав у Валенсії

Тільки в провінції Валенсія за ніч рятувальники виявили 13 тіл, зокрема чотирьох осіб у Пайпорті — двох чоловіків, жінку і дитину — і п'ятьох у Торренті недалеко від адміністративного центру провінції.

Жахливі повені перетворили вулиці на річки і залишили сотні людей замкненими у своїх будинках. Багатьом довелося лізти на дерева, підійматися на ліхтарні стовпи і бігти на верхні поверхи будівель, щоб врятуватися.

На моторошних знімках видно, як цілі міста опинилися під водою, а на інших — десятки автомобілів, що врізалися один в одного після того, як хвиля віднесла їх на бокові вулиці і втиснула в будівлі.

Повінь у Валенсії Фото: Соцмережi

Уряд Іспанії оголосив про створення кризового комітету. Понад 1 000 солдатів іспанських підрозділів екстреного реагування було направлено в постраждалі райони для надання допомоги в рятувальних роботах і ліквідації наслідків стихійних лих.

Найбільш постраждалими районами стали провінція Валенсія, де політичний лідер Карлос Масон уперше публічно повідомив про "кількох загиблих" вранці, і невелике містечко Летур у провінції Альбасете, де, як повідомляють, шестеро людей, включно з двома працівниками ради, зникли безвісти після того, як річка вийшла з берегів.

Є побоювання, що серед загиблих опиняться двоє співробітників Цивільної гвардії, які заблоковані в затопленому підвалі своєї поліцейської дільниці.

У сусідньому місті Массанасса на околиці Валенсії чоловік загинув, опинившись замкненим у ліфті, коли він спускався на затоплену підземну парковку під своєю квартирою, щоб перевірити свій автомобіль.

Близько 600 осіб учора ввечері опинилися заблокованими в торговому центрі Bonaire, найбільшому торговому центрі Валенсії, через затоплення першого поверху.

Повінь у Валенсії

Водій таксі на ім'я Пако, який був серед постраждалих у Пайпорті, що постраждав від руйнівних повеней, розповів журналістам: "Ми їхали дорогою, що веде до автомагістралі CV-36, і коли ми під'їхали до кільцевої розв'язки, то побачили людей, які махали нам руками. Ми повернули назад, але через кілька секунд з'явилася величезна кількість води". Потік вдарив машину Пако об огорожу, сам він був заблокований, не міг вибратися і загинув би, якби не інший водій.

"Ми провели три години на даху причепа вантажівки, перш ніж рівень води почав знижуватися і ми змогли дістатися до безпечного місця", — розповів чоловік.

Повінь у Валенсії Фото: Соцмережi

Сильний град спричинив хаос, обрушившись на місто на півдні Іспанії. На фотографіях і відео, розміщених у соціальних мережах, видно, як великі градини розбивають скло в будинках і автомобілях. На додачу до граду пішла сильна злива, за 12 годин випало 100 мм опадів.

Нагадаємо, у вересні масштабна повінь сталася в Угорщині. Затоплено було навіть будівлю парламенту в Будапешті, який стоїть на березі Дунаю.