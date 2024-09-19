І це ще не пік: в Будапешті Дунай вийшов з берегів і затопив вулиці (фото)

Журналісти зазначають, що деякі населені пункти Угорщини відрізані водою від зовнішнього світу, можливі відключення світла та газу.

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Річка Дунай у столиці Угорщині, місті Будапешт, вийшла з берегів, в результаті чого вулиці міста виявились затопленими. Про це повідомляє Deutsce Welle.

Видання з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зазначає, що пік повені очікується у столиці країни увечері 21 вересня. За його словами, попри серйозність ситуації угорська влада має достатньо ресурсів для боротьби з паводком.

Однак медіа Index пише, що ситуація загалом є критичною по країні — у багатьох місцях затоплені дороги, деякі населені пункти відрізані водою від зовнішнього світу. Видання пише про можливі відключення електроенергії та газу, також припинена робота декількох паромів. Видання з посиланням на Національне генеральне управління водних ресурсів зазначає, що увечері 18 вересня рівень води у столиці досяг 732 сантиметрів.

Загалом очікується підняття води на 846 сантиметрів. Це не набагато менше попереднього "рекорду" у 2013 році — тоді Дунай розлився на 891 сантиметр.

Повінь в Угорщині

Повінь в Угорщині

Повінь в Угорщині Фото: Index.hr

Зазначимо, що повені одразу в кількох країнах Європи були викликані циклоном "Борис", який просувався з півночі Італії. Зокрема, він торкнувся Румунії, Чехії, Польщі, Австрії, Угорщини, Словаччини, Німеччини та Молдови. Від повені загинули щонайменше 23 особи, тисячі людей евакуйовано. За даними синоптиків, цьогоріч опадів випало більше, ніж під час великої повені 1997 року. Внаслідок погіршення погодних умов низку рейсів до України було скасовано.

Повені через сильні дощі у Центральній Європі можуть негативно позначитись і на Україні, зокрема, через затримку потягів. Також через повені в Європі в Одеській області може погіршитися стан деяких водойм.