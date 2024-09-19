И это еще не пик: в Будапеште Дунай вышел из берегов и затопил улицы (фото)

Журналисты отмечают, что некоторые населенные пункты Венгрии отрезаны водой от внешнего мира, возможны отключения света и газа.

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Река Дунай в столице Венгрии, городе Будапешт, вышла из берегов, в результате чего улицы города оказались затопленными. Об этом сообщает Deutsce Welle.

Издание со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отмечает, что пик наводнения ожидается в столице страны вечером 21 сентября. По его словам, несмотря на серьезность ситуации венгерские власти имеют достаточно ресурсов для борьбы с паводком.

Однако медиа Index пишет, что ситуация в целом является критической по стране — во многих местах затоплены дороги, некоторые населенные пункты отрезаны водой от внешнего мира. Издание пишет о возможных отключениях электроэнергии и газа, также прекращена работа нескольких паромов. Издание со ссылкой на Национальное генеральное управление водных ресурсов отмечает, что вечером 18 сентября уровень воды в столице достиг 732 сантиметров.

В целом ожидается поднятие воды на 846 сантиметров. Это не намного меньше предыдущего "рекорда" в 2013 году — тогда Дунай разлился на 891 сантиметр.

Наводнение в Венгрии

Наводнение в Венгрии

Наводнение в Венгрии Фото: Index.hr

Отметим, что наводнения сразу в нескольких странах Европы были вызваны циклоном "Борис", который продвигался с севера Италии. В частности, он коснулся Румынии, Чехии, Польши, Австрии, Венгрии, Словакии, Германии и Молдовы. От наводнения погибли по меньшей мере 23 человека, тысячи людей эвакуированы. По данным синоптиков, в этом году осадков выпало больше, чем во время большого наводнения 1997 года. В результате ухудшения погодных условий ряд рейсов в Украину был отменен.

Наводнения из-за сильных дождей в Центральной Европе могут негативно сказаться и на Украине, в частности, из-за задержки поездов. Также из-за наводнений в Европе в Одесской области может ухудшиться состояние некоторых водоемов.