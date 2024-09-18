В Одесской области может ухудшиться состояние некоторых водоемов: что на это повлияет, — Центр контроля Минздрава

По информации специалистов, под угрозой реки и озеро, которые являются источниками питьевого водоснабжения части населения Одесской области.

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Из-за циклона "Борис", который накрыл Восточную Европу, может ухудшиться состояние некоторых украинских водоемов. В частности, есть угроза загрязнения рек Днестр, Дунай, озера Алпуг. Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

"В связи со сложными погодными условиями, которые накрыли соседние страны (Молдову, Румынию, Польшу и Чехию), существует угроза загрязнения поверхностных водоемов, в частности рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг, которые являются источниками питьевого водоснабжения части населения Одесской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью предотвращения возникновения инфекционных заболеваний центр:

мониторит качество питьевого водоснабжения из поверхностных водоемов Одесской области;

осуществляет постоянный контроль за состоянием здоровья населения области;

проводит санитарно-просветительскую работу среди населения о важности соблюдения гигиены и профилактики инфекционных заболеваний.

Напомним, что из-за циклона "Борис" в Европе начались обильные дожди, что вызвало резкое повышение уровня воды. В частности, из-за наводнений в Чехии объявили самый высокий уровень угрозы, в Румынии разрушены тысячи домов и погибли люди, а в Словакии и Венгрии ожидают повышения уровня реки Дунай. Вследствие ухудшения погодных условий ряд рейсов в Украину был отменен.

Ранее синоптик Наталья Диденко отмечала, что наводнения в Центральной Европе могут негативно сказаться и на Украине. Однако, по ее мнению, серьезных угроз ожидать не стоит