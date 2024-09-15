Европу накрыло масштабное наводнение: поезда в Украину отменяют (фото, видео)

Обильные дожди, начавшиеся 12 сентября, вызвали резкое повышение уровня воды на Востоке Европы, особенно на юго-западе Польши.

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Восточную Европу накрыл циклон "Борис". Из-за проливных дождей, в частности в Польше, Румынии и Чехии постоянно ухудшается ситуация с наводнениями, в Венгрии и Словакии есть угроза выхода Дуная из берегов, а в Австрии сходят лавины. Вследствие ухудшения погодных условий отменяется ряд рейсов в Украину, сообщает Укрзализныця.

По состоянию на сейчас, поезда из Праги в Чоп и Перемышль до сих пор находятся на территории Чехии, у пассажиров нет шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы.

"Мы готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой наш рейс аналогичного направления в течение ближайших суток на любые свободные места без обмена билетов", — объясняет перевозчик.

Что касается пассажиров из Украины, которые направляются на свою пересадку в пражском направлении, то представители компании советуют связаться с чешскими или польскими операторами железной дороги и уточнить у них расписание следующих рейсов, ведь есть высокая вероятность того, что пассажирам придется запланировать ночевку в городе пересадки.

Как сообщается, обильные дожди, начавшиеся с 12 сентября, вызвали резкое повышение уровня воды на Востоке Европы, особенно на юго-западе Польши. Больше всего пострадали Нижнесилезское и Опольское воеводства, хотя под угрозой также находятся Силезское и Малопольское.

У границы с Чехией спасатели насыпали сотни мешков с песком вдоль реки, чтобы предотвратить подтопление, а в городе Клодзко даже началась эвакуация местного населения из-за угрозы наводнений. Сейчас польские чиновники не сообщают о жертвах или разрушениях от наводнения, но власти предупреждают, что ситуация может ухудшиться.

Синоптики утверждают, что в этом году осадков выпало больше, чем во время большого наводнения 1997 года.

Наводнение в Восточной Европе: что известно

В Чехии из-за наводнений объявили самый высокий уровень угрозы. Существует опасность подтопления в нескольких регионах, в частности Есеницком и Опавском. Ожидается, что стихия будет усиливаться.

В Румынии наводнение разрушило тысячи домов и унесло жизни по меньшей мере 4 человек. Пострадали 8 уездов, больше всего в уезде Галат. Около 5000 домов повреждены, 25 000 — обесточены. Спасатели работают над ликвидацией последствий.

В Словакии и Венгрии ожидают повышения уровня реки Дунай. Пик наводнения может достичь 8 метров уже на следующей неделе.

Тем временем в Австрии зафиксированы снегопады и сход лавин. После рекордной жары в августе, сейчас в некоторых регионах страны выпадает до 20 сантиметров осадков в день. В частности, в Тироле сошла лавина, когда в горах находилась группа из 30 туристов. Один человек пропал, его поиски продолжаются.

Напомним, в четверг, 12 сентября, молния ударила в дом в Киевской области. Происшествие случилось в поселке Глеваха Фастовского района.

В целом в Украине держится теплая погода, температура воздуха поднимается до +28-32 градусов. Ожидать ли в этом году бабьего лета, рассказала начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.