Одесса под водой: ливень затопил улицы и дома (фото, видео)

Проливной дождь начался днем: в городе затоплены дороги, магазины и жилые дома. На кадрах с улиц видны машины по колеса в воде, коммунальщики борются с последствиями стихии.

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Днем 15 сентября Одессу накрыла гроза и проливной дождь. В городе более часа длится сильный ливень, затопило дороги, магазины и дома местных жителей, сообщил корреспондент Фокуса.

На кадрах с улиц города видны машины по колеса в воде, в домах из-за осадков затопило квартиры — вода течет с потолка. Аварийные бригады коммунальных служб пытаются справиться с потоком дождевой воды.

Затоплено несколько улиц: проезд затруднен по улице Небесной сотни, Балковской, Евгения Чикаленко, а также Ильфа и Петрова, сообщили в местном горсовете.

Позднее стало известно, что движение осложнено и по другим улицам города. Владельцев авто призывают не оставлять машины на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, чтобы не усложнять работу коммунальщиков.

Фокус ранее писал, как Сахара буквально тонет в сильных ливнях. Самая большая пустыня в мире, один из самых засушливых регионов на планете рискует оказаться под водой.

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