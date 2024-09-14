Самая большая пустыня Земли утопает в осадках: чем это обернется для Сахары и планеты в целом

Исследователи обнаружили, что на одно из самых засушливых мест планеты обрушились ливни, но никто не знает, почему это происходит.

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Сахара — является самой большой пустыней в мире, а также одним из самых засушливых регионов на Земле. Осадки вовсе не редкость для этого региона, однако сегодня ученые наблюдают, как пустыня буквально тонет в необычно сильных ливнях и никто не знает, почему это происходит, пишет Live Science.

Дожди, обрушившиеся на регион, настолько сильные, что некоторые из засушливых регионов Северной Африки сегодня страдают от муссонов и наводнений, а в некоторых частях Сахары, как считают ученые, выпадет в пять раз больше осадков, чем в среднем в сентябре.

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По словам ученого-атмосферщика из Федерального технического университета (ETH) в Цюрихе Моше Армона, в целом осадки в Сахаре вовсе не редкость — регион огромен и разнообразен, а потому вполне естественно, что в некоторых частях пустыни часто выпадает небольшое количество осадков. Однако нынешняя ситуация существенно отличается: ливни затапливают большие части пустыни, включая северные районы, где обычно сухо.

Наибольшая опасность ситуации заключается в том, что никто не может с точностью утверждать, почему это происходит. Некоторые ученые полагают, что обильные ливни являются частью естественного колебания планеты, тогда как другие полагают, что обильные осадки являются продуктом антропогенного изменения климата Земли. Но есть и третья группа ученых, предполагающая, что ответ находится где-то посередине — одним из них является Моше Армон.

Армон с коллегами полагают, что климатический сдвиг в Сахаре, вероятно, связан с более слабым сезоном ураганов в Атлантике. Отметим, что несмотря на прогнозы и опасения метеорологов, сезон ураганов в Атлантике пока был тихим. Ученые отмечают, что этот год стал первым в истории за последние 27 лет, когда к началу сентября не было сформировано ни единого названного шторма в Атлантике.

Спутниковые снимки Сахары до (22 августа 2024, слева) и после (10 сентября 2024, справа) дождей Фото: NASA

По словам метеоролога из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Джейсона Даниона, более половины названых штормов и 80–85 % крупных ураганов в Атлантике каждый год обычно возникают в регионе к югу от Сахары. Если сезон типичный, волны обычно перемещаются от западного побережья Африки в северную часть Атлантического океана вдоль так называемой зоны межтропической конвергенции (ITCZ).

В этом году метеорологи наблюдают, что часть ITCZ сместилась на север — над северной Сахарой. Исследователи не совсем понимают, почему именно это происходит сейчас. В то же время они отмечают, что ранее климатические модели предсказывали, что в будущем ITCZ сместится на север — причиной тому потепление океана и более высокие приземные температуры, а также выбросы углерода, нагревающие Северное полушарие быстрее Южного.

Ученые полагают, что эффект нынешнего смещения заключается в том, что ITCZ выталкивает дожди в Африке дальше на север, чем обычно — то есть через Сахару. В то же время атмосферные волны из Африки также смещаются на север от своего обычного пути. Отметим, что без перемещения влаги над теплой Атлантикой попросту нет всех необходимых факторов для развития сильных штормов.

Впрочем, пик сезона ураганов в Атлантике, как правило, приходится на середину сентября, а потому нынешнее затишье вовсе не означает, что сезон в действительности будет тихим — велика вероятность развития сильных и опасных ураганов в будущем.

В то же время, по словам Армона, обильные ливни в Сахаре также могут быть связаны и с более теплыми водами в северной части Атлантического океана и Средиземного моря. Так или иначе ученые сходятся во мнении, что в будущем в Сахаре могут наблюдаться более влажные условия, чем были ранее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какая пустыня является самой большой в мире: на самом деле их две.