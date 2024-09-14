Найбільша пустеля Землі потопає в опадах: чим це обернеться для Сахари й планети загалом

Дослідники виявили, що на одне з найбільш посушливих місць планети обрушилися зливи, але ніхто не знає, чому це відбувається.

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Сахара — є найбільшою пустелею у світі, а також одним із найбільш посушливих регіонів на Землі. Опади зовсім не рідкість для цього регіону, проте сьогодні вчені спостерігають, як пустеля буквально тоне в незвично сильних зливах і ніхто не знає, чому це відбувається, пише Live Science.

Дощі, що обрушилися на регіон, настільки сильні, що деякі з посушливих регіонів Північної Африки сьогодні страждають від мусонів і повеней, а в деяких частинах Сахари, як вважають вчені, випаде в п'ять разів більше опадів, ніж у середньому у вересні.

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За словами вченого-атмосферника з Федерального технічного університету (ETH) у Цюриху Моше Армона, загалом опади в Сахарі зовсім не рідкість — регіон величезний і різноманітний, а тому цілком природно, що в деяких частинах пустелі часто випадає невелика кількість опадів. Однак нинішня ситуація істотно відрізняється: зливи затоплюють великі частини пустелі, включно з північними районами, де зазвичай сухо.

Найбільша небезпека ситуації полягає в тому, що ніхто не може з точністю стверджувати, чому це відбувається. Деякі вчені вважають, що рясні зливи є частиною природного коливання планети, тоді як інші вважають, що рясні опади є продуктом антропогенної зміни клімату Землі. Але є і третя група вчених, яка припускає, що відповідь перебуває десь посередині — одним із них є Моше Армон.

Армон з колегами вважають, що кліматичний зсув у Сахарі, ймовірно, пов'язаний зі слабшим сезоном ураганів в Атлантиці. Зазначимо, що попри прогнози та побоювання метеорологів, сезон ураганів в Атлантиці поки що був тихим. Вчені зазначають, що цей рік став першим в історії за останні 27 років, коли до початку вересня не було сформовано жодного названого шторму в Атлантиці.

Супутникові знімки Сахари до (22 серпня 2024 року, ліворуч) і після (10 вересня 2024 року, праворуч) дощів Фото: NASA

За словами метеоролога з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Джейсона Даніона, більш ніж половина названих штормів і 80-85 % великих ураганів в Атлантиці щороку зазвичай виникають у регіоні на південь від Сахари. Якщо сезон типовий, хвилі зазвичай переміщаються від західного узбережжя Африки до північної частини Атлантичного океану вздовж так званої зони міжтропічної конвергенції (ITCZ).

Цього року метеорологи спостерігають, що частина ITCZ змістилася на північ — над північною Сахарою. Дослідники не зовсім розуміють, чому саме це відбувається зараз. Водночас вони зазначають, що раніше кліматичні моделі передбачали, що в майбутньому ITCZ зміститься на північ — причиною тому є потепління океану та вищі приземні температури, а також викиди вуглецю, які нагрівають Північну півкулю швидше за Південну.

Вчені вважають, що ефект нинішнього зміщення полягає в тому, що ITCZ виштовхує дощі в Африці далі на північ, ніж зазвичай — тобто через Сахару. Водночас атмосферні хвилі з Африки також зміщуються на північ від свого звичайного шляху. Зазначимо, що без переміщення вологи над теплою Атлантикою просто немає всіх необхідних факторів для розвитку сильних штормів.

Утім, пік сезону ураганів в Атлантиці, як правило, припадає на середину вересня, а тому нинішнє затишшя зовсім не означає, що сезон насправді буде тихим — є велика ймовірність розвитку сильних і небезпечних ураганів у майбутньому.

Водночас за словами Армона, рясні зливи в Сахарі також можуть бути пов'язані й з теплішими водами в північній частині Атлантичного океану і Середземного моря. Так чи інакше вчені сходяться на думці, що в майбутньому в Сахарі можуть спостерігатися більш вологі умови, ніж були раніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яка пустеля є найбільшою у світі: насправді їх дві.