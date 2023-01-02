Учені розповіли, яка пустеля є найбільшою у світі: насправді їх дві

Найбільша спекотна пустеля і найбільша холодна пустеля у світі є зовсім не безплідними місцями.

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Пустелі на нашій планеті можуть мати різні форми: вони можуть бути покриті пісками або являти собою крижані щити. Видання Live Science розповідає про дві пустелі на планеті, які є найбільшими у світі. Але навіть у таких місцях існує життя.

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За словами Джонатана Вілле з Університету Гренобля, Франція, будь-який регіон на планеті, в якому за рік випадає менше 25 см осадом вважається пустелею. Тому на планеті існує дві найбільші у світі пустелі — це Антарктида, яка є найбільшою холодною пустелею та Сахара, яка є найбільшою спекотною пустелею.

[ + – ] Земля Вікторії в Антарктиді Фото: dino

За словами Вілле, якщо зважати на розміри, то взагалі найбільшою пустелею на планеті потрібно вважати саме Антарктиду, площа якої становить 14,2 млн кв. км. А на другому місці знаходиться пустеля Сахара з площею 9,2 млн кв. км.

За словами вченого, в Антарктиді є місця, де опади не випадали останні 14 млн років. Наприклад, через дуже низькі температури, сильний вітер та особливості ландшафту так довго опади не випадали в регіоні під назвою Сухі долини Мак-Мердо, який знаходиться на території Землі Вікторії. Площа цього регіону становить приблизно 8 000 кв. км, тут дуже сухо, навіть як для пустелі, а ще це місце не вкрите ні снігом, ні льодом.

Фото: Wikipedia

Виняток становлять кілька озер, які постійно вкриті льодом. Але навіть у цьому посушливому і, здавалося б, безплідному місці процвітають мікроби, мохи та лишайники. До речі, Сухі долини Мак-Мердо настільки сильно нагадують умови на Марсі, що NASA у 70-х роках минулого століття проводило тут випробування своїх космічних апаратів "Вікінг".

Що стосується пустелі Сахара, яка покриває північну частину Африки, цей регіон є повною протилежністю Антарктиди. Ну по-перше, тут спекотно, а ще ця пустеля вкрита піском і відрізняється великою ландшафтною і біорізноманіттям. За словами Андре Вісенте Ліза з Університету Порту, Португалія демонструє наявність різних географічних особливостей, а також мінливість клімату залежно від розташування того чи іншого регіону пустелі. Це саме стосується й більшої, ніж в Антарктиді, різноманітності форм життя. У Сахарі можна знайти не лише відомі піщані дюни, а й кам'янисту місцевість, солончаки, гори та савани, в яких може навіть існувати вода.

[ + – ] Що стосується пустелі Сахара, яка покриває північну частину Африки, цей регіон є повною протилежністю Антарктиди. Ну по-перше, тут спекотно, а ще ця пустеля вкрита піском і відрізняється великою ландшафтною і біорізноманіттям Фото: dino

За словами Ліза, незважаючи на не зовсім сприятливі умови для життя в Сахарі, живе досить велика кількість живих істот, які адаптувалися до цієї місцевості. Крім ящірок, змій, скорпіонів, жуків і мурах і навіть кількох видів жаб, у Сахарі живуть ссавці та птахи.

За словами Вілле, пустелі лише на перший погляд здаються безплідними місцями, але насправді вони є домом для різних живих істот, які мешкають на планеті.

Фокус уже писав про те, що вчені розгадали таємницю стародавніх візерунків, що охоплюють Аравійську пустелю. Ученим знадобилося майже 100 років, щоб з'ясувати, хто і навіщо створив ці кам'яні споруди.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося розгадати давню загадку незвичайних чарівних кіл, які існують у пустелі в Намібії. Ці круглі ділянки землі, оточені травою, то виникають, то зникають без видимої причини на поверхні.

Як уже писав Фокус, у повітрі та воді в Антарктиді вчені помітили небезпечні волокнисті сполуки.