Вчені розгадали давню таємницю Чарівних кіл Намібії: як вони з'явилися в африканській пустелі

Вже багато десятиліть вчені намагаються зрозуміти, як з'являються круглі ділянки землі, оточені травою, які то виникають, то зникають без видимої причини. Але тепер, здається, ця таємниця розкрита.

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Чарівні кола Намібії, або їх ще називають магічні кола, — це круглі ділянки землі, з травою, що росте на краях, діаметром від 2 до 10 метрів. Таких кіл у пустелі Наміб, біля африканської країни Намібія, налічуються мільйони. Разом вони утворюють дивний візерунок, але, як вони з'являються, досі вченим не було відомо, пише ScienceAlert.

Сьогодні існує дві найпопулярніші теорії, які пояснюють появу цих незвичайних кіл у пустелі Наміб. Згідно з однією теорією, ці кола з'явилися в результаті діяльності термітів, які харчуються корінням трави, а інша теорія говорить про те, що трава у такий спосіб самоорганізується, щоб мати доступ до води в умовах посухи.

Раніше вчені вже знайшли підтвердження цим двом теоріям, але повного пояснення появи загадкових кіл це не дає. Крім того, кілька років тому подібні кола були виявлені і в Австралії, але чіткого зв'язку з термітами вчені не знайшли.

Два роки тому вчені з Геттінгенського університету, Німеччина, дійшли висновку, що все ж таки ці чарівні кола швидше за все з'являються через брак води і тому трава росте тут саме колами, без наявності її в центрі цих круглих ділянок. Але нещодавно ці німецькі вчені під керівництвом Стефана Гетцина провели нове дослідження та надали свої результати громадськості.

[ + – ] Сьогодні існує дві найпопулярніші теорії, які пояснюють появу цих незвичайних кіл у пустелі Наміб. Згідно з однією теорією, ці кола з'явилися в результаті діяльності термітів, які харчуються корінням трави, а інша теорія говорить про те, що трава у такий спосіб самоорганізується, щоб мати доступ до води в умовах посухи Фото: ScienceAlert

Нове дослідження показало, що, ймовірно, утворення цих кіл все-таки пов'язане з тим, що тут дуже рідко та нерегулярно випадають дощі. Трава всередині таких кіл все ж таки з'являється на деякий час, а потім зникає. А трава на колі цих ділянок продовжує зростати.

Вчені вважають, що поява цих кіл пов'язана з тим, що ця трава має дуже довге коріння, щоб мати доступ до води. Але терміти не мають жодного відношення до появи цих кіл.

"В умовах пустелі трава самоорганізується таким чином, щоб мати більше шансів вижити. Вони утворюють таку чітку кругову концентрацію, щоб їхнє коріння могло дістати до води на великій глибині", — каже Гетцин.

[ + – ] Нове дослідження показало, що, ймовірно, утворення цих кіл все-таки пов'язане з тим, що тут дуже рідко та нерегулярно випадають дощі. Трава всередині таких кіл все ж таки з'являється на деякий час, а потім зникає. А трава на колі цих ділянок продовжує рости Фото: ScienceAlert

За словами вчених, ділянки землі без ознак життя, якими є ці чарівні кола, дають можливість траві на краях цих кіл рости і процвітати. Адже всю вологу поглинають саме ці рослини.

"Така самоорганізація трави дозволяє їй захищатися від посушливих умов. Формуючи такий візерунковий ландшафт із рівномірно розташованих кіл, трава безпосередньо отримує вигоду з жалюгідних водних ресурсів за допомогою іншої рослинності", — говорить Гетцин.

За словами вчених, лише така геометрія розміщення рослинності дає шанс на виживання в пустелі.

Як уже писав Фокус, посуха оголила жахи озера Мід, яке знаходиться в США. І дайвери знаходять все більше людських решток у цій водоймі.

Також Фокус писав про те, що серед пустелі в Австралії вчені виявили древній кораловий риф.