Посуха оголила жахи озера Мід. Дайвери знаходять дедалі більше людських останків

Різкі зміни клімату підняли на поверхню найтемніші таємниці цієї водойми.

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Десятиліттями вчені твердять про те, що нам слід побоюватися глобального потепління та різких кліматичних змін, які йдуть за ним. Вже сьогодні ми можемо спостерігати, як змінюється клімат — масштабні лісові пожежі знищують гігантські зелені масиви, змітаючи на своєму шляху все живе, зсув в Алясці ризикує обернутися одним з найбільших цунамі в історії людства та посухи, яка постійно оголює таємниці, заховані під товщої води, пише CNN.

Останні роки видалися надто посушливими — багаторічна посуха позбавила фарб листя дерев у Великій Британії, а в США постраждало водопостачання озера Мід. У результаті останки, що так довго ховалися під товщею води, опинилися на поверхні через відступ берегової лінії штучного водосховища.

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Першу страшну знахідку тут виявили ще у травні. Тоді посуха оголила проржавілу бочку зі слідами від куль, пізніше в бочці виявили і тіло чоловіка. За словами коронерки округу Кларк Мелані Роуз, їм вдалося встановити, що чоловік загинув у 70-80-х роках, одна впізнати його за аналізом ДНК все ще важко.

Протягом наступного тижня в озері виявили останки ще одного чоловіка, судмедексперти впізнали його, як 42-річного чоловіка, мабуть, потонув. Фрагменти тіл знаходили тут і пізніше, останні останки знайшли в озері Мід у жовтні, загалом коронери підтвердили, що кістки належать шести різним людям.

Зазначимо, що досі неясно, скільки ще останків може зберігатися на дні озера Мід і які ще неприємні "сюрпризи" оголить посуха. Вчені зазначають, що падіння рівня води через посуху також призвело до виявлення реліквій, затонулого човна, десантного корабля часів Другої світової війни, а також стародавньої вулканічної породи. Такі знахідки вчені виявляють у різних куточках світу.

Раніше Фокус писав про 13 знахідок, які оголила посуха. Зокрема "голодні камені" в Чехії та сліди динозаврів.