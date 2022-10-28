Засуха обнажила ужасы озера Мид. Дайверы находят все больше человеческих останков

Резкие изменения климата подняли на поверхность самые темные тайны этого водоема.

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Десятилетиями ученые твердят о том, что нам следует опасаться глобального потепления и резких климатических изменений, которые последуют за ним. Уже сегодня мы можем наблюдать, как меняется климат — масштабные лесные пожары уничтожают гигантские зеленые массивы, сметая на своем пути все живое, оползень в Аляске рискует обернуться одним из самых гигантских цунами в истории человечества и засуха, которая то и дело обнажает тайны, спрятанные под толщей воды, пишет CNN.

Последние годы выдались слишком засушливыми — многолетняя засуха лишила красок листья деревьев в Великобритании, а в США пострадало водоснабжение озера Мид. В результате останки, так долго скрывавшиеся под толщей воды, оказались на поверхности из-за отступления береговой линии искусственного водохранилища.

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Первую страшную находку здесь обнаружили еще в мае. Тогда засуха обнажила проржавевшую жестяную бочку со следами от пуль, позже в бочке обнаружили и тело мужчины. По словам коронера округа Кларк Мелани Роуз, им удалось установить, что мужчина погиб в 70-80-х годах, одна опознать его по анализу ДНК все еще затруднительно.

В течение следующей недели в озере обнаружили останки еще одного мужчины, судмедэксперты опознали его, как 42-летнего мужчины, по видимому, утонул. Фрагменты тел находили здесь и позже, последние станки нашли на озере Мид октябре, в общей сложности коронеры подтвердили, что кости принадлежат шести разным людям.

Отметим, что до сих пор неясно сколько еще останков может храниться на дне озера Мид и какие еще неприятные "сюрпризы" обнажит засуха. Ученые отмечают, что падение уровня воды из-за засухи также привело к обнаружению реликвий, затонувшей лодки, десантному кораблю времен Второй мировой войны, а также древней вулканической породы. Подобные находки ученые обнаруживают в разных уголках мира.

Ранее Фокус писал о 13 находках, которые обнажила засуха. В том числе "голодные камни" в Чехии и следы динозавров.