13 находок, которые обнажила засуха: следы динозавров, "голодные" камни и ужасы озера Мид

Ежегодно климат меняется и то, что раньше скрывалось под покровом воды, теперь то и дело появляется на поверхности.

Ученые уже не первое десятилетие рассказывают о том, что в ближайшее время климат Земли существенно изменится, а к концу столетия на планете и во все останется мало мест пригодных для жизни человека. Очевидные признаки засухи мир наблюдает уже сегодня — то и дело ученые находят, ранее скрытые под покровом воды, объекты и предметы, пишет Futurism.

Древние пни

На прошлой неделе в Нидерландах из-за засухи были обнаружены древнейшие сосновые пни. Эти останки деревьев нашли в северной провинции Фрисландия, Нидерланды. По оценкам ученых, "останкам" соснового леса от 10 до 15 тысяч лет, они выросли после последнего ледникового периода.

Призрачный корабль

В июле 2022 года уровень воды в озере Мид, расположенного в Неваде и Аризоне, достиг рекордно низкого уровня. В результате всего в 3 метра от береговой линии археологи обнаружили останки неизвестного корабля.

Ученым не удалось выяснить название затонувшего судна и неизвестна дата кораблекрушения, однако на борту корабля-призрака найдена посуда, телефон и флакончик лака для ногтей.

[ + – ] Останки призрачного корабля Фото: Image Credit

Нацистские военные корабли

Рекордно низкий уровень воды в Дунае на территории Сербии обнажил затопленные еще в 1944 году нацистские корабли.

Ученые считают, что 20 обнаруженных кораблей затопила Германия во время отступления, чтобы они не попали в руки врага. Эти военные корабли все еще наполнены опасными боеприпасами.

[ + – ] Корабли были затоплены Германией в 1944 году. Фото: FEDJA GRULOVIC/Reuters

Забытая испанская деревня

Воды в реке Лимия на северо-западе Испании скрывали забытую деревню. В этом году уровень воды настолько опустился, что ученым удалось найти руины давно забытой испанской деревни.

Исследователям удалось восстановить, как выглядел римский лагерь под названием Aquis Querquennis до того, как был затоплен.

[ + – ] Так выглядел римский лагерь до того, как был затоплен. Фото: https://twitter.com/bbcweather

Древние буддийские статуи

Засуха не обошла стороной и Китай. Из-за низкого уровня реки Янцзы обнажился небольшой каменный остров, на котором расположились три статуи Будды. По предварительным оценкам ученых им не менее 600 лет.

[ + – ] Статуям Будды более 600 лет. Фото: NBC News

Бомба времен Второй мировой войны

Еще одну неприятную находку сделали в Италии — уровень воды в реке По настолько иссяк, что в ней обнаружили несдетонировавший снаряд время Второй мировой.

В начале августа местным властям пришлось эвакуировать тысячи местных жителей, чтобы обезвредить снаряд. К счастью, с бомбы удалось снять взрыватель и территория была очищена.

Стоунхендж в Испании

В Дольмен Гуадальпераль вновь обнажился местный Стоунхендж — около 150 гранитных камней, расположенных в форме круга. Это уже не первый раз, когда древнее каменное образование появилось из-под покрова воды, впервые его заметили в 2019 году.

Ученые считают, что местный Стоунхендж датируется между 2-3 тыс. годами до нашей эры.

[ + – ] Стоунхендж в Испании. Фото: Pleonr via Wikimedia Commons

Валлийская затерянная деревня

В последний раз остатки валлийской деревни Лланвддин были видны в 70-х годах. Сегодня же на высохших берегах водохранилища озера Вирнви можно рассмотреть весь город.

По данным исследователей, эта деревня была затоплена в 1800-х годах во время строительства.

Древнеримская инфраструктура

Засуха в Италии обнажила руины древнего моста через реку Тибр. Ученые считают, что он был построен римским императором Нероном приблизительно в 50 году нашей эры.

Отметим, что в предыдущие годы части руин уже виднелись, однако нынешняя засуха показала рекордную часть моста.

Жуткие "голодные" камни

В периоды предыдущей засухи европейцы на протяжении веков оставляли на камнях даты, фразы и предупреждения. В периоды роста осадков эти "голодные" камни не виды, что делает их в глазах местного населения жуткими — ведь они являются предвестниками засухи.

"Когда увидишь меня, плачь", — написано на самом известном камне голода, расположенном в Чехии.

[ + – ] "Голодные" камни в Чехии. Фото: Norbert Kaiser/Creative Commons

Древний ирландский остров

Из-за засухи в Ирландии возле озера Лох-Ней показался искусственный остров. Ученые считают, что в средние века на острове располагалось жилище одной из местных королевский семей того времени.

Следы динозавров

Эту необычную находку обнаружили в Техасе в государственном парке "Долина динозавров". Ранее следы скрывались под покровом местной реки, но из-за засухи стали видны.

Предполагается, что найденному следу около 1134 миллионов лет и принадлежит он Акрокантозавру, который весил около семи тонн.

[ + – ] Следы динозавра в Техасе. Фото: Dinosaur Valley State Park

Ужасы озера Мид

Из-за засухи воды озера Мид высыхали и обнажили ужасные тайны, которые таили десятки, а может и сотни лет. Местные власти обнаружили здесь множество останков мертвецов. Считается, что часть из них принадлежат утопленникам, однако некоторые тела — жертвы убийств. Например, останки, найденные в бочке.

К слову, местные власти считают, что в озере все еще остаются сотни тел. Чем больше будет усугубляться засуха, тем больше из них покажутся из воды.

Напомним, ранее Фокус сделал подборку новых видов насекомых, которых ученые назвали в честь персонажей популярного сериала "Игра престолов".