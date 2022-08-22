"Игра престолов" в мире науки: слизень "Кхалиси", паук "Варис" и пчелиная муха "Король ночи"

Какие новые виды животных и насекомых были названы в честь героев "Игры престолов".

21 августа на сервисе HBO Max состоялась премьера приквела "Игры престолов" — "Дом драконов". Сериал сосредоточится на истории династии Таргариенов. На всем земном шаре едва ли остался человек, который не смотрел или хотя бы не слышал о сериале "Ирга престолов" — экранизация стала культовой и заняла своем место в сердцах фанатов, не мало из них были учеными, пишет Daily Mail.

После успеха "Игры престолов", едва ли можно сосчитать количество детей по всей планете, названный в честь Кхалиси и других персонажей сериала. По крайней мере, в мире науки все происходило именно так — часть ученых также были очарованы атмосферой сериала и называли новые виды в честь своих любимых героев. С ними то мы сегодня и познакомимся.

Морской слизень "Кхалиси"

Представителя нового вида морских слизней обнаружили у северо-восточного побережья Бразилии в 2013 году. Его открывателем считается ученый Фелипе де Васконселос Сильва, видимо он очень любил персонажа Эмилии Кларк, потому как назвал свое "детище" — Tritonia khaleesi.

По словам ученого, новый вид морских слизняков может достигать в длину 12 мм, а на внутренней губе у него расположены до 14 рядов зубцов. Вполне возможно, что ему больше подошло бы имя червя из "Дюны", но у нового вида и Дейенерис, также известной как Кхалиси, все же есть одна "схожая черта" — ученый посчитал, что белая полоса на спине слизня имеет нечто схожее со светло-серебристыми волосами Кхалиси. Именно это и вдохновило его на название нового вида, а еще тот факт, что новый вид морских слизней является одним из самых миниатюрных, как и "автор книги описывает Дейнерис".

[ + – ] Морской слизень "Кхалиси" Фото: HBO

Пчелиная муха — "Король ночи"

Еще одним ученым, вдохновившимся сериалом стал Сюанькун Ли в 2012 году. По словам тогдашнего аспиранта CSRIO в Канберре, Paramonovius nightking удостоился своего названия, потому что напоминал исследователю предводителя белых ходоков "Короля ночи" — голова пчеловидной мухи, длинной в сантиметр, украшена короной из шиповидных волос.

Если вспомнить, что "Короля ночи" отличают от остальных белых ходоков небольшие рожки на голове, в виде короны. Эти особенности головы и натолкнули ученого на схожесть персонажа и нового вида.

К слову, было и еще одно сравнение. Самки пчеловидных мух вводят свои яйца в брюшную полость других насекомых, превращая инфицированное насекомое в зомби до момента, пока личинки вырастут и вырвутся в мир. Автор усмотрел в процессе рождения нового вида некую аллегорию на то, что все белые ходоки были людьми, до того, как превратились в зомби-существ.

[ + – ] Пчелиная муха — "Король ночи" Фото: LIX at al

Динозавр "Мераксес"

Еще одним вдохновителем ученых стал дракон Мераксес, описанный в романах "Песнь льда и пламени" — именно на нем во время Завоевательной войны летала принцесса Таргариенов Рейнис.

Так, окаменелости динозавра, который получил имя Meraxes gigas были обнаружены учеными только в этом году, известно, что представители этого вида достигали в длину порядка 11 метров и весили около четырех тонн. Дракон в книге достигал в длину почти 40 метров, но это небольшая несхожесть не сильно огорчила ученых.

Кстати, ученые выяснили, что у открытого недавно Мераксесе было нечто схожее и с известным всем тираннозавром Рексом — у них у обоих были крохотные ручки, хотя родственных связей у этих динозавров исследователи не нашли. Такое открытие показало, что маленькие передние лапы в некотором роде оказались полезными для выживания — вероятнее всего они обеспечили лучшее сцепление для спаривания.

[ + – ] Динозавр "Мераксес" Фото: Carlos Papolio

Жуки-скарабеи — "Дроган, Рейгал и Визерион"

В 2018 году профессор Университета Небраски-Линкольн Бретт Рэтклифф обнаружил три вида неизвестных ранее жуков-скарабеев. Он также являлся фанатом "Игры престолов", а потому дал своим "детищам" имена трех драконов Дейнерис Таргариен — Gymnetis drogoni, Gymnetis rhaegali и Gymnetis viserioni — латинские версии имен драконов Кхалиси — Дрогона, Рейгала и Визериона.

К слову, этот ученый, хоть и являлся поклонником сериала, решил попросту пойти на хитрость — по его мнению, выбор именно таких имен для новых видов, позволил привлечь внимание к количеству неоткрытых видов и немного популяризировать науку.

Кстати, новые виды жуков-скарабеев обитают в Колумбии и Эквадоре, а также Французской Гвинее и имеют нечто общее — оранжевый цвет панцирей.

Паук — "Варис"

В 2018 оду в пещерах Карахаса на севере Бразилии ученые обнаружили семь новых видов пауков. Одного из них ученые назвали в честь персонажа из "Игры престолов" — лорда Вариса.

По словам ученых, они выбрали именно этого персонажа из-за его прозвища "Паук" — лорд Варис имел обширную сеть связей в Вестеросе, ловко манипулировал людьми и обладал "ядовитым" духом.

Кстати, остальные виды пауков также назвали в честь персонажей книг — "Гарри Поттера", "Паутины Шарлотты" и "Двух башен".

[ + – ] Паук — "Варис" Фото: HBO

Осы — в честь шести семей "Игры престолов"

В 2014 году испанский энтомолог его Барбоза вместе с командой исследователей обнаружил шесть новых видов ос. Исследования проходили в Бразилии.

Ученые приняли решение назвать новые особи в честь шести семей из культового сериала — Баратеоны, Ланнистеры, Мартеллы, Таргариены, Талли и Старки.

В 2018 году ученым удалось обнаружить еще один неизвестный вид ос — на этот раз его назвали в честь Дейнерис Таргариен. По словам ученых, особенностью представителей этого вида является тот факт, что они являются по сути защитниками экосистемы от особой группы вредителей-листоедов эвкалиптовых растений.

Еще одна оса, обнаруженная четыре года спустя исследователями из Университета Центральной Флориды, также была названа в честь Дейенерис Таргариен.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые составили новую карту мест на Земле, где могут обитать неизвестные науке виды.