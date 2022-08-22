"Гра престолів" у світі науки: слимак "Кхалісі", павук "Варіс" та бджолина муха "Король ночі"

Які нові види тварин та комах були названі на честь героїв "Гри престолів".

21 серпня на сервісі HBO Max відбулася прем'єра приквела "Гри престолів" — "Дім дракона". Серіал зосередиться на історії династії Таргарієнів. На всій земній кулі навряд чи залишилася людина, яка не дивилася або хоча б не чула про серіал "Ірга престолів" — екранізація стала культовою і зайняла своє місце в серцях фанатів, чимало з них були вченими, пише Daily Mail.

Після успіху "Гри престолів", навряд чи можна порахувати кількість дітей по всій планеті, названу на честь Кхалісі та інших персонажів серіалу. Принаймні у світі науки все відбувалося саме так — частина вчених також була зачарована атмосферою серіалу та називали нові види на честь своїх улюблених героїв. З ними ми сьогодні і познайомимося.

Морський слимачок "Кхалісі"

Представника нового виду морських слимаків виявили біля північно-східного узбережжя Бразилії у 2013 році. Його відкривачем вважається вчений Феліпе де Васконселос Сільва, мабуть, він дуже любив персонажа Емілії Кларк, бо назвав своє "дітище" — Tritonia khaleesi.

За словами вченого, новий вид морських слимаків може досягати в довжину 12 мм, а на внутрішній губі у нього розташовані до 14 рядів зубців. Цілком можливо, що йому більше підійшло б ім'я хробака з "Дюни", але у нового виду і Дейенеріс, також відомої як Кхалісі, все ж таки є одна "схожа риса" — вчений вважав, що біла смуга на спині слимака має щось схоже зі світло-сріблястим волоссям Кхалісі. Саме це і надихнуло його на назву нового виду, а ще той факт, що новий вид морських слимаків є одним із наймініатюрніших, як і "автор книги описує Дейєнеріс".

[ + – ] Морський слимачок "Кхалісі" Фото: слизень кхалиси

Бджолина муха — "Король ночі"

Ще одним вченим, що надихнувся серіалом, став Сюанькун Лі у 2012 році. За словами тодішнього аспіранта CSRIO в Канберрі, Paramonovius nightking удостоївся своєї назви, тому що нагадував досліднику ватажка білих ходоків "Короля ночі" — голова бджолоподібної мухи, довжиною сантиметр, прикрашена короною з шиповидного волосся.

Якщо згадати, що "Короля ночі" відрізняють від решти білих ходоків невеликі ріжки на голові у вигляді корони. Ці особливості голови і наштовхнули вченого на схожість персонажа та нового вигляду.

До речі, було ще одне порівняння. Самки бджолоподібних мух вводять свої яйця в черевну порожнину інших комах, перетворюючи інфіковану комаху в зомбі до того моменту, поки личинки виростуть і вирвуться у світ. Автор побачив у процесі народження нового виду якусь алегорію на те, що всі білі ходоки були людьми, до того як перетворилися на зомбі-істот.

[ + – ] Бджолина муха — "Король ночі" Фото: пчела король ночи

Динозавр "Мераксес"

Ще одним натхненником учених став дракон Мераксес, описаний у романах "Пісня льоду та полум'я" — саме на ньому під час Завойовницької війни літала принцеса Таргарієнів Рейніс.

Так, скам'янілості динозавра, який отримав ім'я Meraxes gigas, були виявлені вченими лише цього року, відомо, що представники цього виду досягали в довжину близько 11 метрів і важили близько чотирьох тонн. Дракон у книзі досягав у довжину майже 40 метрів, але ця невелика несхожість не дуже засмутила вчених.

До речі, вчені з'ясували, що у відкритого нещодавно Мераксеса було щось схоже і з відомим усім тиранозавром Рексом — вони обоє мали крихітні передні лапи, хоча родинних зв'язків у цих динозаврів дослідники не знайшли. Таке відкриття показало, що маленькі передні лапи певною мірою виявилися корисними для виживання — найімовірніше вони забезпечили краще зчеплення для спарювання.

[ + – ] Динозавр "Мераксес" Фото: динозавр мерксес

Жуки-скарабеї — "Дроган, Рейгал і Візеріон"

У 2018 році професор Університету Небраски-Лінкольна Бретт Реткліфф виявив три види невідомих раніше жуків-скарабеїв. Він також був фанатом "Гри престолів", а тому дав своїм "дітищам" імена трьох драконів Дейєнеріс Таргарієн — Gymnetis drogoni, Gymnetis rhaegali і Gymnetis viserioni — латинські версії імен драконів Кхалісі — Дрогона, Рейгала та Візеріона.

До речі, цей учений, хоч і був шанувальником серіалу, вирішив просто піти на хитрість — на його думку, вибір саме таких імен для нових видів дозволив привернути увагу до кількості невідкритих видів і трохи популяризувати науку.

До речі, нові види жуків-скарабеїв мешкають у Колумбії та Еквадорі, а також Французькій Гвінеї та мають щось спільне — помаранчевий колір панцирів.

Павук — "Варіс"

У 2018 році в печерах Карахаса на півночі Бразилії вчені виявили сім нових видів павуків. Одного з них вчені назвали на честь персонажа з "Гри престолів" — лорда Варіса.

За словами вчених, вони обрали саме цього персонажа через його прізвисько "Павук" — лорд Варіс мав велику мережу зв'язків у Вестеросі, вправно маніпулював людьми і мав "отруйний" дух.

До речі, решту павуків також назвали на честь персонажів книг — "Гаррі Поттера", "Павутини Шарлотти" та "Двох веж".

[ + – ] Павук — "Варіс" Фото: паук варис

Оси — на честь шести сімей "Гри престолів"

У 2014 році іспанський ентомолог його Барбоза разом із командою дослідників виявив шість нових видів ос. Дослідження проходили у Бразилії.

Вчені вирішили назвати нові особини на честь шести сімей з культового серіалу — Баратеони, Ланністери, Мартелли, Таргарієни, Таллі і Старки.

У 2018 році вченим вдалося виявити ще один невідомий вид ос — цього разу його назвали на честь Дейєнеріс Таргарієн. За словами вчених, особливістю представників цього виду є той факт, що вони є, по суті, захисниками екосистеми від особливої групи шкідників-листоїдів евкаліптових рослин.

Ще одна оса, виявлена через чотири роки дослідниками з Університету Центральної Флориди, також була названа на честь Дейєнеріс Таргарієн.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені склали нову карту місць на Землі, де можуть жити невідомі науці види.