Учені склали карту місць на Землі, де можуть жити невідомі види тварин

Дослідники стверджують, що науці відомі лише 13-18% усіх живих істот на планеті.

Учені склали незвичайну карту Землі, на якій позначили місця, де все ще можуть жити невідомі науці види тварин. Про це повідомляє Science Alert.

"За найскромнішими підрахунками, наразі відомо лише 13-18% усіх живих істот. Без зусиль зі збереження цих невідкритих видів, вони можуть бути назавжди втраченими, перш ніж про них дізнаються", — пишуть автори дослідження з Єльського університету.

Щоб заповнити цей "пробіл у біорізноманітті", екологи Маріо Моура і Вальтер Джетц створили карту, де на сьогодні можуть мешкати невідомі види наземних хребетних.

"Шанси бути виявленими й описаними на ранньому етапі в різних видів неоднакові", — говорить Моура.

Наприклад, у великих тварин з широким географічним ареалом навряд чи буде багато невідомих родичів. У цей же час дрібні тварини, що населяють крихітні або недоступні печери, можуть становити більшу частину невідомих науці хребетних.

Фото: карта виды животных

"Ми схильні спочатку відкривати "очевидне", а "приховане" — з часом. Нам потрібно більше інструментів для систематизації, щоб знайти решту невідкритих види", — зазначає Моура.

За приблизними моделями, земноводні і рептилії, ймовірно, є найчисленнішими невідомими видами серед хребетних.

Очікується, що найбільша кількість невідомих видів живе в Бразилії, Індонезії, Мадагаскарі та Колумбії. Очікується, що там мешкає чверть від усіх ще невідкритих видів, а в тропічних вологих широколистяних лісах — близько половини.

Але для того, щоб відшукати ці види, необхідно прискорити пошук, і не тільки хребетних, але і рослин, морських і безхребетних видів.

Багато дослідників говорять, що так зване 6-е масове вимирання вже настало, і люди не зможуть допомогти цим тваринам, якщо вони вимруть, перш ніж будуть знайдені.

"Після століть зусиль дослідників у каталозі життя все ще залишається занадто багато порожніх сторінок", — підсумували автори.