Ученые составили карту мест на Земле, где могут жить неизвестные виды животных

Исследователи утверждают, что науке известны всего лишь 13-18% всех живых существ на планете.

Ученые составили необычную карту Земли, на которой отметили места, где все еще могут обитать неизвестные науке виды животных. Об этом сообщает Science Alert.

"По самым скромным подсчетам, на данный момент известно лишь 13-18% всех живых существ. Без усилий по сохранению этих неоткрытых видов, они могут быть навсегда потерянными прежде, чем о них узнают", – пишут авторы исследования из Йельского университета.

Чтобы заполнить этот "пробел в биоразнообразии", экологи Марио Моура и Вальтер Джетц создали карту, где на сегодняшний день могут обитать неизвестные виды наземных позвоночных.

"Шансы быть обнаруженными и описанными на раннем этапе у разных видов неодинаковые", – говорит Моура.

Например, у крупных животных с широким географическим ареалом вряд ли будет много неизвестных родственников. В это же время, мелкие животные, населяющие крошечные или недоступные пещеры, могут составлять большую часть неизвестных науке позвоночных.

Фото: Mario Moura and Walter Jetz

"Мы склонным вначале открывать "очевидное", а "скрытое" – со временем. Нам нужно больше инструментов для систематизации, чтобы найти оставшиеся неоткрытые виды", – отмечает Моура.

Согласно приблизительной модели, земноводные и рептилии, вероятно, являются самыми многочисленными неизвестными видами среди позвоночных.

Ожидается, что наибольшее количество неизвестных видов обитает в Бразилии, Индонезии, Мадагаскаре и Колумбии. Ожидается, что там обитает четверть от всех еще неоткрытых видов, а в тропических влажных широколиственных лесах – около половины.

Но для того, чтобы отыскать эти виды необходимо ускорить поиск, и не только позвоночных, но и растений, морских и беспозвоночных видов.

Многие исследователи говорят, что так называемое 6-е массовое вымирание уже наступило, и люди не смогут помочь этим животным, если они вымрут, прежде чем будут найдены.

"После столетий усилий исследователей в каталоге жизни все еще остается слишком много пустых страниц", – подытожили авторы.