13 знахідок, які оголила посуха: сліди динозаврів, "голодні" камені та жахи озера Мід

Щороку клімат змінюється, і те, що раніше ховалося під покривом води, тепер постійно з'являється на поверхні.

Учені вже не перше десятиліття розповідають про те, що найближчим часом клімат Землі суттєво зміниться, а до кінця століття на планеті й зовсім залишиться мало місць придатних для життя людини. Очевидні ознаки посухи світ спостерігає вже сьогодні — раз у раз учені знаходять раніше приховані під покривом води об'єкти й предмети, пише Futurism.

Стародавні пні

Минулого тижня в Нідерландах через посуху виявили найдавніші соснові пні. Ці залишки дерев знайшли в північній провінції Фрісландія, що в Нідерландах. За оцінками вчених, решткам соснового лісу від 10 до 15 тисяч років, вони виросли після останнього льодовикового періоду.

Примарний корабель

У липні 2022 року рівень води в озері Мід, розташованого в Неваді й Аризоні, досяг рекордно низького рівня. В результаті всього за 3 метри від берегової лінії археологи виявили рештки невідомого корабля.

Ученим не вдалося з'ясувати назву затонулого судна, і невідома дата аварії корабля, проте на борту корабля-примари знайшли посуд, телефон і флакончик лаку для нігтів.

[ + – ] Рештки примарного корабля Фото: призрачный корабль

Нацистські військові кораблі

Рекордно низький рівень води в Дунаї на території Сербії оголив затоплені ще 1944 року нацистські кораблі.

Учені вважають, що 20 виявлених кораблів затопила Німеччина під час відступу, щоб вони не потрапили в руки ворога. Ці військові кораблі все ще сповнені небезпечних боєприпасів.

[ + – ] Кораблі були затоплені Німеччиною в 1944 році Фото: нацистский корабль

Забуте іспанське село

Води в річці Лімія на північному заході Іспанії приховували забуте село. Цього року рівень води настільки опустився, що вченим вдалося знайти руїни давно забутого іспанського села.

Дослідникам вдалося відновити, як виглядав римський табір під назвою Aquis Querquennis до того, як його затопили.

[ + – ] Такий вигляд мав римський табір до того, як його затопили Фото: испанская деревня

Стародавні буддійські статуї

Посуха не оминула й Китай. Через низький рівень річки Янцзи оголився невеликий кам'яний острів, на якому розташувалися три статуї Будди. За попередніми оцінками вчених, їм щонайменше 600 років.

[ + – ] Статуям Будди понад 600 років Фото: статуи будды

Бомба часів Другої світової війни

Ще одну неприємну знахідку зробили в Італії — рівень води в річці По настільки вичерпався, що в ній виявили снаряд, що не здетонував, часів Другої світової.

На початку серпня місцевій владі довелося евакуювати тисячі місцевих жителів, щоб знешкодити снаряд. На щастя, з бомби вдалося зняти підривник, і територію очистили.

Стоунгендж в Іспанії

У Дольмен-де-Гуадальпераль знову оголився місцевий Стоунгендж — близько 150 гранітних каменів, розташованих у формі кола. Це вже не вперше, коли давнє кам'яне утворення з'явилося з-під покриву води, вперше його помітили у 2019 році.

Науковці вважають, що місцевий Стоунгендж датується між 2-3 тис. роками до нашої ери.

[ + – ] Стоунгендж в Іспанії Фото: испанский стоунхендж

Валлійське загублене село

Востаннє залишки валлійського села Лланвддін було видно у 70-х роках. Сьогодні на висохлих берегах водосховища озера Вірнві можна розглянути все місто.

За даними дослідників, це село затопили в 1800-х роках під час будівництва.

Давньоримська інфраструктура

Посуха в Італії оголила руїни стародавнього мосту через річку Тибр. Учені вважають, що його побудував римський імператор Нерон приблизно в 50 році нашої ери.

Зазначимо, що в попередні роки частини руїн уже виднілися, проте нинішня посуха показала рекордну частину мосту.

Жахливе "голодне" каміння

У періоди попередньої посухи європейці протягом століть залишали на камені дати, фрази та попередження. У періоди зростання опадів ці "голодні" камені не видно, що робить їх в очах місцевого населення моторошними — адже вони є провісниками посухи.

"Коли побачиш мене, плач", — написано на найвідомішому камені голоду, розташованому в Чехії.

[ + – ] "Голодні" камені в Чехії Фото: голодные камни

Стародавній ірландський острів

Через посуху в Ірландії біля озера Лох-Ней з'явився штучний острів. Учені вважають, що в середні віки на острові розташовувалося житло однієї з місцевих королівських сімей того часу.

Сліди динозаврів

Цю незвичайну знахідку виявили в Техасі у державному парку "Долина динозаврів". Раніше сліди ховалися під покровом місцевої річки, але через посуху їх стало видно.

Передбачається, що знайденому сліду близько 1134 мільйонів років, і належить він акрокантозавру, який важив близько семи тонн.

[ + – ] Сліди динозавра в Техасі Фото: следы динозавра

Жахи озера Мід

Через посуху води озера Мід висихали й оголили жахливі таємниці, які приховували десятки, а може й сотні років. Місцева влада виявила тут безліч решток мерців. Вважається, що частина з них належать потопельникам, проте деякі тіла — жертви вбивств. Наприклад, рештки, знайдені в бочці.

До речі, місцева влада вважає, що в озері все ще залишаються сотні тіл. Чим більше погіршуватиметься посуха, тим більше з них покажуться з води.

Нагадаємо, раніше Фокус зробив добірку нових видів комах, яких учені назвали на честь персонажів популярного серіалу "Гра престолів".