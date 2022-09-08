Йому тут не місце. Серед австралійської пустелі виявлено стародавній риф

І це не єдина знахідка. Підземні печери пустелі зберігають останки тасманійських тигрів і цілі скелети сумчастих левів Тілаколео.

Малопримітна австралійська пустеля Налларбор "заграла новими барвами" для вчених — на супутникових знімках дослідникам вдалося розпізнати стародавній кораловий риф, який існував мільйони років тому, пише Science Alert.

Увагу міжнародної групи вчених привернула рифоподібна форма рельєфу, що складається з круглого кільця з куполом у центрі. Діаметр кільця становить близько 1300 метрів. Вчені вважають, що вона може бути першим рифом, або частиною рифу, виявленою на рівнині.

Дослідження показують, що австралійська рівнина не зазнала істотних змін за мільйони років — на рельєф не вплинули ерозія та вивітрювання.

На думку вчених, виявлений "пагорб" навряд міг утворитися внаслідок зіткнення із позаземним об'єктом чи під впливом процесів деформації. Понад те, мікробні проби, взяті з "пагорба", мають схожі характеристики з тими, що зустрічаються на Великому Бар'єрному рифі.

[ + – ] Схема, що показує форму рифоподібної структури, виявленої рівнині Налларбор. Фото: коралловый риф

Дослідники провели аналізи вапняку з виявленого стародавнього рифу та знайшли в них найпростіші морські організми, а також камінь (мікробний баундстоун), який при формуванні був пов'язаний коралами та водоростями.

Відомо, що мільйони років тому австралійська пустеля не була такою вже й пустелею. Континент кишів життям і був покритий величезними внутрішніми морями, які висохли близько 14 мільйонів років тому і оголили вапняки, датовані середнім кайнозоєм. За цей час рівнина не зазнала істотних змін з геологічної точки зору.

На думку вчених, австралійська пустеля добре зберегла відбитки стародавніх часів — про це свідчать знайдені русла давно зниклих річок, системи піщаних дюн та інших найдавніших ландшафтів.

Крім того, вченим вдалося встановити, що у підземних печерах австралійської пустелі зберігаються й інші "чудеса". Відомо, що у низці таких печер заховані останки тасманійських тигрів і навіть цілі скелети давно зниклих сумчастих левів Тілаколео.

Ще одним не менш привабливим "скарбом" австралійської рівнини для вчених стало безліч виявлених тут метеоритів. Дослідники вважають, що подальше їх вивчення дозволить дізнатися трохи більше про походження нашої Сонячної системи.

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