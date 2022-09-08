Ему тут не место. Посреди австралийской пустыни обнаружен древний риф

И это не единственная находка. Подземные пещеры пустыни хранят останки тасманских тигров и целые скелеты сумчатый львов Тилаколео.

Малоприметная австралийская пустыня Налларбор "заиграла новыми красками" для ученых — на спутниковых снимках исследователям удалось распознать древний коралловый риф, существовавший здесь миллионы лет назад, пишет Science Alert.

Внимание международной группы ученых привлекла рифоподобная форма рельефа, состоящая из круглого приподнятого кольца с куполом в центре. Диаметр кольца составляет порядка 1300 метров. Ученые считают, что она может оказаться первым рифом, или частью рифа, обнаруженной на равнине.

Исследования показывают, что австралийская равнина не претерпела существенных изменений за миллионы лет — на рельеф не повлияли эрозия и выветривание.

По мнению ученых, обнаруженный "холм" едва ли мог образоваться в результате столкновения с внеземным объектом или под воздействием процессов деформации. Более того, микробные пробы, взятые с "холма", имеют схожие характеристики с теми, что встречаются на Большом Барьерном рифе.

[ + – ] Схема, показывающая форму рифоподобной структуры, обнаруженной на равнине Налларбор. Фото: onlinelibrary.wiley.com

Исследователи провели анализы известняка из обнаруженного древнего рифа и нашли в них простейшие морские организмы, а также камень (микробный баундстоун), который при формировании был связан кораллами и водорослями.

Известно, что миллионы лет назад австралийская пустыня не была такой уж пустыней. Континент кишел жизнью и был покрыт огромными внутренними морями, которые высохли около 14 миллионов лет назад и обнажили мелководные известняки, датированные средним кайнозоем. За все это время равнина не претерпела существенных изменений с геологической точки зрения.

По мнению ученых, австралийская пустыня хорошо сохранила отпечатки древних времен — об этом свидетельствуют найденные русла давно исчезнувших рек, системы песчаных дюн и других древнейших ландшафтов.

Кроме того, ученым удалось установить, что в подземных пещерах австралийской пустыни хранятся и другие "чудеса". Известно, что в ряде таких пещер спрятаны останки тасманских тигров и даже целые скелеты давно исчезнувших сумчатых львов Тилаколео.

Еще одним не менее привлекательным "сокровищем" австралийской равнины для ученых стало множество обнаруженных здесь метеоритов. Исследователи считают, что дальнейшее их изучение позволит узнать немного больше о происхождении нашей Солнечной системы.

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