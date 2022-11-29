Антарктида задихається: у повітрі та воді виявлено небезпечні волокнисті сполуки

Нове дослідження показує, що синтетичні мікрочастинки містяться у морській воді, відкладеннях, повітрі і навіть льоду.

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Про те, що мікропластик забруднює планету, відомо вже давно — вчені не перестають твердити, що цю проблему необхідно розв'язати і негайно. З кожним роком дедалі більше морських тварин поглинає приголомшливу кількість мікропластику, який також потрапляє і в людський організм, пише Daily Mail.

Нове дослідження свідчить про те, що у світі буквально не залишилося куточка, який би не був забрудненим цими сполуками. Команда вчених Оксфордського університету провела своє дослідження та виявила, що забруднення Антарктиди мікропластиком сьогодні таке саме, як і скрізь на Землі. Проби повітря, води, відкладень та льоду поблизу Південного полюса містять синтетичний мікропластик.

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Дослідження показує, що мікропластик тут набув форми волокнистих поліефірів, які походять з текстилю, зробленого із синтетичних матеріалів, наприклад акрилу та поліестеру.

Відомо, що більшість мікроволокон виявлено в пробах повітря — це може означати, що морські тварини та птахи вдихають ці небезпечні речовини.

[ + – ] Мікропластик здебільшого мав форму волокнистих поліефірів Фото: Nekton

За словами співавторки дослідження Люсі Вуддал, мікропластик також виявлено у зразках донних відкладень, що свідчить про те, що він тоне у глибинах антарктичних вод.

Дослідники вважають, що результати їхнього аналізу показують, що масштаби забруднення мікропластиком набагато більші, ніж ми передбачали раніше. Пластикові забруднення переносяться вітром, льодами та морськими течіями значно далі, ніж раніше було відомо науці. Зазначимо, що раніше вважалося, що Антарктична циркулярна течія, яка служить бар'єром для тепла і теплої води, також захищає регіон і від пластику, що переноситься повітрям, але, на жаль.

Вчені б'ють на сполох і наполягають, на розв'язанні проблеми забруднення мікропластиком. Нагадаємо, що його також вже виявили в організмі людини — легенях, крові та фекаліях. Крім того, небезпечні сполуки постійно знаходять усередині тварин, птахів, риб, питної води і навіть овочів з фруктами.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід" — протирається на 460 км і прискорює танення.