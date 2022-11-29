Антарктида задыхается: в воздухе и воде обнаружены опасные волокнистые соединения

Новое исследование показывает, что синтетические микрочастицы содержатся в морской воде, отложениях, воздухе и даже льду.

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О том, что микропластик загрязняет планету известно уже давно — ученые не перестают твердить, что эту проблему необходимо решать и незамедлительно. С каждым годом все больше и больше морских животных поглощают ошеломляющее количество микропластика, который также попадает и в человеческий организм, пишет Daily Mail.

Новое исследование свидетельствует о том, что в мире буквально не осталось уголка, которой бы не был загрязненным этими соединениями. Команда ученых Оксфордского университета провела свое исследование и обнаружила, что загрязнение Антарктиды микропластиком сегодня такое же, как и везде на Земле. Пробы воздуха, воды, отложений и льда вблизи Южного полюса содержат синтетический микропластик.

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Исследования показывает, что микропластик здесь принял форму волокнистых полиэфиров, которые происходят из текстиля, сделанного из синтетических материалов, например акрила и полиэстра.

Известно, что большинство микроволокон обнаружены в пробах воздуха — это может означать, что морские животные и птицы вдыхают эти опасные вещества.

[ + – ] Микропластик в основном имел форму волокнистых полиэфиров Фото: Nekton

По словам соавтора исследования Люси Вуддал, микропластик также обнаружен в образцах донных отложений, что свидетельствует о том, что он тонет в глубинах антарктических вод.

Исследователи считают, что результаты их анализа показывают, что масштабы загрязнения микропластиком намного больше, чем мы предполагали ранее. Пластиковые загрязнения переносятся ветром, льдами и морскими течениями значительно дальше, чем ранее было известно науке. Отметим, что ранее считалось, что Антарктическое циркулярное течение, которое служит барьером для тепла и теплой воды, также защищает регион и от переносимого по воздуху пластика, но, увы.

Ученые бьют тревогу и настаивают, на решении проблемы загрязнения микропластиком. Напомним, что его также уже обнаружили в организме человека — легких, крови и фекалиях. Кроме того, опасные соединения то и дело находят внутри животных, птиц, рыб, питьевой воде и даже овощах с фруктами.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод" — протирается на 460 км и ускоряет таяние.