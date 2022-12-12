Смертельні пастки. Вчені розгадали таємницю стародавніх візерунків, що охоплюють Аравійську пустелю (фото)

Дослідникам знадобилося майже 100 років, щоб зрозуміти хто і навіщо збудував ці кам'яні споруди.

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Вперше таємничі V-подібні конструкції були помічені пілотами ВПС Великобританії ще в 1920-х роках, і вже майже століття не вщухають суперечки між вченими щодо того, хто і навіщо збудував ці споруди в Аравійській пустелі. Але, схоже, вчені розгадали цю таємницю, пише Science Alert.

Дослідники вважають, що понад 8 тисяч років тому пустелі Саудівської Аравії були пишним та родючим будинком для давніх людей. Тисячі V-подібних конструкцій було виявлено на Аравійському півострові, від Йорданії до Саудівської Аравії, Сирії, Вірменії, Казахстану та Іраку.

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[ + – ] Приклади "пустельних шуліків" знайдені в пустелі Саудівської Аравії Фото: KLDAP

У новому дослідженні вчені використали супутникові знімки та спостереження безпілотників у пустелі Увайрід в Саудівській Аравії. Під час аналізу дослідники дійшли висновку, що ці таємничі візерунки, як їх ще називають "шуліки пустелі", використовувалися древніми людьми як пастки під час масового полювання.

Вчені виявили, що древні кам'яні "повітряні змії" мають однакову форму і припускають три різні сценарії. Деякі з V-подібних конструкцій закінчуються величезними ямами, інші – урвищем, а треті – огорожею. В результаті вчені дійшли висновку, що всі вони колись були використані стародавніми людьми для полювання — щоб спрямовувати дикі череди тварин на забій або захоплювати їх у полон.

[ + – ] пастки у пустелі

За словами вчених, передбачається, що "повітряні змії" пустелі Саудівської Аравії використовувалися для полювання на газелей, інших травоїдних копитних, можливо, гірських козлів, а також диких непарнокопитних та страусів. Дослідники зазначають, що потрібно більше розкопок, щоб дізнатися, на кого саме полювали місцеві стародавні поселення.

Цікаво, що "шуліки пустелі" були виявлені в різних частинах Аравійського півострова — вчені припускають, що даний спосіб був дуже популярною і ефективною стратегією ловлі тварин.

Дослідники також помітили, що пастки, розташовані на південь від острова, складніші і концентрованіші, ніж у пустелі Увайрід — наприклад, вони об'єднують у собі відразу кілька V-образних форм разом.

[ + – ] Зображення дронів нещодавно виявлених пустельних "повітряних зміїв" з відносно простою структурою Фото: KLDAP

Як правило, мисливські пастки виявляють у піщаних районах, які раніше були сезонними пасовищами — вчені припускають, що місцева колись родюча земля підтримувала міграцію газелей, кіз та інших тварин. Про те, що "повітряні змії" також використовувалися для полювання, також свідчать і наскельні малюнки.

У більш ранньому дослідженні вчені також припустили, що різні види пасток могли використовувати в той самий час для різних форм полювання — одні для вбивства та лову. Дослідники також зазначають, що, можливо, конструкції пасток слідували один за одним у часі — тобто одна техніка в результаті призвела до створення іншої.

[ + – ] Схожа на ворота структура мустатилів, знайдена у пустелі Саудівської Аравії Фото: D. Kennedy

Проте вчені виявили, що не всі "повітряні змії" обов'язково були функціональними. Наприклад, дослідники також виявили пастки вбудовані у більші кам'яні структури, звані "мустатілами" — від арабського слова "прямокутник". Незважаючи на те, що за останні роки в Аравійській пустелі було виявлено кілька сотень подібних споруд, вчені досі не впевнені, навіщо вони використовувалися.

Дослідники вважають, що вони могли бути духовними чи культурними пам'ятниками, використовувалися для жертвоприношень чи бенкетів. Однак їх зв'язок з "шуліками пустелі" також передбачає, що дані конструкції могли бути використані для утримання загонів тварин або зберігання води.

Раніше Фокус писав про те, що серед австралійської пустелі виявили стародавній риф.