Ученые рассказали, какая пустыня является самой большой в мире: на самом деле их две

Самая большая жаркая пустыня и самая большая холодная пустыня в мире являются совсем не бесплодными местами.

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Пустыни на нашей планете могут иметь разные формы: они могут быть покрыты песками или представлять собой ледяные щиты. Издание Live Science рассказывает о двух пустынях на планете, которые являются самыми большими в мире. Но даже в таких местах существует жизнь.

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По словам Джонатана Вилле из Университета Гренобля, Франция, любой регион на планете, в котором в год выпадает меньше чем 25 см осадком считается пустыней. Поэтому на планете существует две самые большие в мире пустыни – это Антарктида, которая является самой большой холодной пустыней и Сахара, которая является самой большой жаркой пустыней.

[ + – ] Земля Виктории в Антарктиде Фото: Live Science

По словам Вилле, если учитывать размеры, то вообще самой большой пустыней на планете нужно считать именно Антарктиду, площадь которой составляет 14,2 млн кв.км. А на втором месте находится пустыня Сахара с площадью в 9,2 млн кв.км.

По словам ученого, в Антарктиде, есть места, где осадки не выпадали последние 14 млн лет. Например, из-за очень низких температур, сильного ветра и особенностей ландшафта так долго осадки не выпадали в регионе под названием Сухие долины Мак-Мердо, который находится на территории Земли Виктории. Площадь этого региона составляет примерно 8 000 кв.км, здесь очень сухо, даже как для пустыни, а еще это место не покрыто ни снегом, ни льдом.

Фото: Wikipedia

Исключение составляют несколько озер, которые постоянно покрыты льдом. Но даже в этом засушливом и, казалось бы, бесплодном месте процветают микробы, мхи и лишайники. Кстати, Сухие долины Мак-Мердо настолько сильно напоминают условия на Марсе, что NASA в 70-х годах прошлого века проводило здесь испытания своих космических аппаратов "Викинг".

Что касается пустыни Сахара, которая покрывает северную часть Африки, то этот регион является полной противоположностью Антарктиды. Ну во-первых, здесь жарко, а еще эта пустыня покрыта песком и отличается большим ландшафтным и биоразнообразием. По словам Андре Висенте Лиза из Университета Порту, Португалия, демонстрирует наличие разных географических особенностей, а также изменчивость климата в зависимости от расположения того или иного региона пустыни. Это же касается и большего, чем в Антарктиде разнообразия форм жизни. В Сахаре можно найти не только известные песчаные дюны, но и каменистую местность, солончаки, горы и саванны, в которых может даже существовать вода.

[ + – ] Что касается пустыни Сахара, которая покрывает северную часть Африки, то этот регион является полной противоположностью Антарктиды. Ну во-первых, здесь жарко, а еще эта пустыня покрыта песком и отличается большим ландшафтным и биоразнообразием Фото: Live Science

По словам Лиза, несмотря на не совсем благоприятные условия для жизни в Сахаре живет достаточно большое количество живых существ, которые адаптировались к этой местности. Кроме ящериц, змей, скорпионов, жуков и муравьев и даже нескольких видов лягушек, в Сахаре живут млекопитающие и птицы.

По словам Вилле, пустыни только на первый взгляд кажутся бесплодными местами, но на самом деле они являются домом для разных живых существ, которые обитают на планете.

Фокус уже писал о том, что ученые разгадали тайну древних узоров, охватывающих Аравийскую пустыню. Ученым потребовалось почти 100 лет, чтобы выяснить, кто и зачем создал эти каменные сооружения.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось разгадать давнюю загадку необычных Волшебных кругов, которые существуют в пустыне в Намибии. Эти круглые участки земли, окруженные травой, то возникают, то исчезают без видимой причины на поверхности.

Как уже писал Фокус, в воздухе и воде в Антарктиде ученые обнаружили опасные волокнистые соединения.