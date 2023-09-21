Сахара превращается из песчаной пустыни в зеленый лес каждые 21 000 лет: как это может быть

Согласно новому исследованию, самая большая жаркая пустыня на Земле еще 5000 лет назад была покрыта лесами.

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Кажется, что пустыня Сахара с ее песчаными дюнами, площадью 8,6 млн кв. км, всегда была такой. Но, как показывает исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, самая большая жаркая пустыня на Земле меняет свой облик и становится покрытой лесами. Этот процесс повторяется примерно каждую 21 тысячу лет, пишет IFLScience.

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Авторы нового исследования считают, что пустыня Сахара подвергается цикличным изменениям, которые полностью меняют ее облик, превращая из жаркой песчаной пустыни в регион, покрытий лесами. Ученые пришли к выводу, что эти изменения происходят почти каждую 21 тысячу лет и последний раз, когда пустыня на севере Африки была покрыта лесами продолжался в течение 10 тысяч лет в диапазоне между 15 000 и 5 000 лет назад.

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Авторы исследования могли прийти к таким выводам благодаря применению недавно разработанной климатической модели, которая показывает, как климат на Земле менялся в течение последних 800 тысяч лет. Их результаты согласуются с палеоклиматическими наблюдениями.

Спутниковое изображение пустыни Сахара Фото: NASA

Ученые смогли подтвердить теорию о том, что смена засушливых и более влажных периодов в истории пустыни Сахара была вызвана изменениями во вращении Земли вокруг Солнца и колебаниями оси нашей планеты. Это привело к изменениям в количестве получаемого солнечного света и изменениям в движении воздушных масс, которые приносили с собой больше влаги.

Также ученые считают, что на превращение Сахары могут влиять ледниковые щиты в Северном полушарии. Когда большая часть этой территории была покрыта толстыми ледниками во время ледниковых периодов, то Сахара не превращалась в лесной массив. Ученые считают, что ледяные щиты помогли охладить атмосферу и ограничили перемещение сюда муссонов, что препятствовало появлению более влажных периодов и росту растительности.

Авторы исследования указывают на то, что цикличные изменения в Сахаре имеют важное значение не только для этого региона, но имеют огромные последствия человеческой истории. Например, перемещение древних людей из Африки в другие части Земли было как раз связано с тем, была ли это пустыня, или лесной массив.

Авторы исследования полагают, что Сахара могла выступать как барьером для миграции людей, так и своеобразными воротами. Эти ворота были открыты, когда в Сахаре процветала буйная растительность, и наоборот были закрыты, когда здесь снова преобладали пески.

По словам ученых, для расселения и эволюции не только человека, но и других видов имело огромное значение чередования разных состояний Сахары.

Фокус уже писал о том, как появилась гигантская воронка диаметром 40 км под названием "Глаз Сахары". Эта геологическая структура из концентрических кругов находится на плато Адрар в пустыне Сахара.

Также Фокус писал о том, почему Африка разделяется пополам. Несмотря на колоссальные размеры разлома, ученым до сих пор было слишком мало известно о сложном движении этой необычной деформации.