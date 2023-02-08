Таинственный "Глаз Сахары": как появилась гигантская воронка диаметром 40 км

Структура Ришат, также известная как "Глаз Сахары" и "Глаз Африки", является геологической структурой из концентрических кругов на плато Адрар в пустыне Сахара. Она находится в западно-центральной части Исламской Республики Мавритания.

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Сама структура это эрозионный эллиптический купол осадочных пород, возраст которых варьируется между Протерозойским эоном (2500-538,8 млн лет назад) в центре песчаников Ордовикского периода (488,3-443,7 млн лет назад) на ее краях. Она находится на высоте 400-460 м над уровнем моря, пишет Heritage Daily.

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Диаметр "глаза" составляет 40 километров, а его внутренняя часть состоит из интрузивных и экструзивных магматических пород, включая липарит, габбро, карбонатиты и кимберлиты.

Структуру Ришат использовали, чтобы ориентироваться на поверхности пустыни со времен первых космических полетов, ведь она образует концентрические круги. Они со своей стороны напоминают глаз или раковину огромного аммонита среди песчаных просторов.

[ + – ] "Глаз Сахары" Фото: NASA

Процессы, сформировавшие структуру, теоретически являются результатом либо метеоритного удара, либо глубокой магматической интрузии, последняя из которых подтверждается магнитными данными из воздуха с высоким разрешением и гравитационными данными, подкрепляющими гипотезу интрузии.

Впервые "Глаз Африки" обнаружили в 1950-х годах на аэрофотосъемках, что привело к постоянным исследованиям геологов вплоть до 2008 года. Согласно последнему исследованию, хребты и долины, которые мы видим сегодня, образовались вследствие дифференцированной эрозии слоев твердых и мягких пород, поднятых как купол лежащим под ними щелочным магматическим комплексом мелового возраста.

Кроме того, здесь обнаружены доказательства человеческой деятельности: многочисленные отложения доашельских и ашельских артефактов, характеризующиеся характерными овальными и грушевидными "ручными топорами". Их обычно ассоциируют с Homo erectus (Человек прямоходящий) и производными видами, такими как Homo heidelbergensis (Гайдельбергский человек).

Исследования археологов обнаружили ашельские стоянки, расположенные вдоль изъяна, занимающие наружную кольцевую впадину структуры, где находились выходы кварцитов. Они служили сырьем для производства орудий труда. Типы орудий, найденные в ашельских коллекциях, включают заостренные, сердцевидные, яйцевидные, фиксированные ручные топоры и топоры типа "bout-coupé" (по форме конечного орудия), рубила, ретушированные отщепи, скребки и сегментарные рубила.

Географическое распространение ашельских орудий — а следовательно, и изготовлявших их народов — часто трактуют как результат палеоклиматических и экологических факторов, таких как оледенение и опустынивание пустыни Сахара.

За последние несколько тысяч лет климат Сахары постоянно колебался между влажным и сухим периодами из-за изменений в североафриканском климатическом цикле, который влиял на путь североафриканского муссона.

Во время африканского влажного периода большую часть пустыни покрывали травы, деревья и озера, где люди нижнего палеолита жили как охотники-собиратели.

Там же нашли доказательства неолитической деятельности: редкие, широко разбросанные острия копий и другие артефакты, расположенные северо-западнее внешнего кольца, хотя в целом отсутствуют во внутренних впадинах структуры.

Однако существует псевдотеория, что структура Рашит является остатками развитой цивилизации, а именно утраченного города Атлантиды, на основе сравнения измерений сооружения с описаниями, которые дает Платон.

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