Что уничтожило Атлантиду: метеорит, извержение или Бермудский треугольник

Историю об острове Атлантида впервые рассказал 2300 лет назад греческий философ Платон, утверждавший, что существовал большой древний город, разрушенный и затопленный под водой Атлантического океана.

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Неизвестно, восприняли ли греки тогдашний рассказ Платона как метафору падения успешных обществ, считали ли ее историческим фактом. Как бы то ни было, это все еще остается темой горячих дискуссий для многих ученых, историков и философов. О пяти самых популярных теориях рассказывают Daily Mail.

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Атлантиду поглотил Бермудский треугольник

Одна из теорий о том, куда исчезла цивилизация, состоит в том, что ее поглотил Бермудский треугольник.

Участок Атлантического океана, также известный как "Дьявольский треугольник", стал легендой после того, как в этом районе исчезло более 50 кораблей и 20 самолетов.

В своей книге "Обретенный потерянный континент" Чарльз Берлиц утверждает, что древняя цивилизация также могла стать жертвой печально известного Бермудского треугольника.

Берлиц утверждает, что Атлантида действительно была континентом у побережья Багамских островов.

Сторонники этой теории указывают на тот факт, что севернее острова Бимини на Багамских островах нашли подводную дорогу, известную как Дорога Бимини.

Подземное скальное образование, иногда называемое Стеной Бимини, имеет длину 0,8 км и состоит из прямоугольных известняковых блоков.

Дорога лежит на глубине около 5,5 м под поверхностью моря и проходит вдоль линии с северо-востока на юго-запад.

Впервые ее обнаружили водолазы в 1868 году, которые описали ее как "булыжную мостовую".

Расположение и идеальная форма дороги натолкнули многих на мысль, что она может быть дорогой в Атлантиду, поскольку напоминает дороги той эпохи.

О странном пути Бимини вспоминал американский мистик и пророк Эдгар Кейси за 30 лет до ее открытия в 1938 году.

[ + – ] Одна из теорий о том, куда исчезла пропавшая цивилизация, состоит в том, что ее поглотил Бермудский треугольник

Тогда он предположил: "Часть храмов еще может быть обнаружена под илом веков и морской водой близ Бимини. Ожидайте, что это произойдет в 68 или 69-м году — не так уж далеко".

Он также добавил, что остров Бимини считался одной из горных вершин Древней Атлантиды.

Однако углеродная датировка, проведенная учеными, показала, что эти структуры могли образоваться естественным путем из-за прибрежной эрозии известняка.

[ + – ] Подземное скальное образование, иногда называемое Стеной Бимини, имеет длину 0,8 км и состоит из прямоугольных известняковых блоков Фото: Shutterstock/FtLaud

Атлантиду уничтожила природная катастрофа

Среди бесконечных теорий произошедшего с античным миром есть предположение, что в гибели острова виновны природные катаклизмы. Самые распространенные из них включают в себя массовые наводнения, землетрясения или извержения вулканов.

Одна из постоянно повторяющихся теорий заключается в том, что падение Атлантиды связано с огромным извержением вулкана, которое произошло на греческом острове Санторини (тогда известном как Тера) около 3600 лет назад.

Извержение вывело около 40-60 кубических километров лавы, в результате чего на Санторини образовалась большая подводная кальдера, и большая часть суши ушла под воду.

[ + – ] Одна из постоянно повторяющихся теорий состоит в том, что падение Атлантиды связано с огромным извержением вулкана Фото: Shutterstock/leoks

В этот момент в атмосферу выбросило около 10 миллионов тонн породы, золы и газа.

Это извержение, а также большое цунами, которое, как считают, последовавшее за ним, часто обвиняют в разрушении общества.

Многие считают, что минойская цивилизация, жившая на острове Фера, была первой великой цивилизацией в Европе, строила дороги и дворцы, и первой на континенте начала использовать письменность.

Археологи полагают, что остров имел процветающую экономику, поскольку минойцы были крупными рыболовами и торговали с другими странами Средиземноморья.

Именно при развитии этой успешной цивилизации часть острова внезапно разрушилась, что заставило многих связать эту катастрофу с теориями Платона.

Атлантида была Антарктидой

Другая теория предполагает, что Атлантида на самом деле была гораздо более теплой версией существующего сегодня холодного континента Антарктиды.

Она основывается на книге Чарльза Хепгуда 1958 года "Движущаяся земная кора", которая отрицала теорию дрейфа континентов, что была очень популярной среди ученых в то время, когда наше понимание тектоники плит еще не вступило в силу.

В то же время он предположил, что 12 000 лет назад земная кора сдвинулась, в результате чего континент, ныне являющийся Антарктидой, переместился дальше к югу от своего первоначального положения в Атлантическом океане.

[ + – ] Другая теория предполагает, что Атлантида на самом деле была гораздо более теплой версией существующего сегодня холодного континента Антарктиды Фото: Shutterstock/Artsiom P

Это, со своей стороны, позволило объяснить судьбу Атлантиды: некоторые гипотезы предполагают, что более теплые, более умеренные условия на континенте могли дать дорогу более развитым цивилизациям.

Но когда произошел этот внезапный оползень, общество не смогло справиться с резким падением температуры.

Сторонники этой теории предполагают, что когда-то успешный город был бы похоронен под слоями льда.

Заявления о скрытой земле под ледяным континентом даже привели к тому, что ученые пытаются обнаружить проблески человеческой жизни.

[ + – ] В 2017 году открытие водной системы под ледяным покровом Антарктиды натолкнуло людей на гипотезу, что это доказательства существования Атлантики Фото: Shutterstock/ENVIROSENSE

В 2017 году открытие водной системы под ледяным покровом Антарктиды натолкнуло людей на гипотезу, что это доказательства существования Атлантики.

Ученые заявили, что нашли огромные структуры, некоторые величиной с Эйфелеву башню, захороненную в ледяном покрове.

Но те, кто сделал это открытие из Брюссельского университета в Бельгии и Баварской академии наук в Германии, утверждают, что эти массивы земли на самом деле являются "каналами для воды и осадочными хребтами под антарктическим ледниковым покровом", а меньшие пятна являются началом более широких водных каналов.

Атлантида уничтожена метеоритным ударом

Хотя эту теорию называют одной из самых абсурдных теорий об утраченном городе Атлантиду, некоторые предполагают, что их мог разрушить метеорит.

В сериале Netflix "Древние апокалипсисы" британский писатель и ведущий Грэм Хэнкок утверждает, что Атлантида уничтожена цунами и масштабным наводнением, вызванным падением метеорита.

В телешоу утверждается, что уцелевшие представители развитой цивилизации переселились на другую землю, где они обучали математике, архитектуре и земледелию.

Эта теория подверглась широкой критике со стороны археологов, многие критикуют Хэнкока за представление "альтернативных фактов" для развлечения.

[ + – ] В сериале Netflix "Древние апокалипсисы" британский писатель и ведущий Грэм Хэнкок утверждает, что Атлантида уничтожена цунами и масштабным наводнением, вызванным падением метеорита Фото: Netflix

Хэнкок также утверждает, как он это делал в течение многих лет в своих книгах, что археологи тратили время, пытаясь скрыть эту идею.

Атлантиды вообще никогда не существовало

При всех интригующих теориях большинство ученых и историков пришли к выводу, что Атлантиды, вероятно, никогда не существовало.

Многие считают, что произведения Платона придуманы и созданы для обоснования его нравственных аргументов.

Кроме диалогов Платона нет никаких письменных свидетельств об Атлантиде, несмотря на то, что со времен Древней Греции сохранилось немало письменных свидетельств по другим вопросам.

Даже с развитием океанографии и технологий, позволяющих осуществлять картографирование океанского дна, никаких следов затонувшего города не найдено.

Еще в 2001 году один из ведущих мировых ученых в области античной мифологии Алан Ф. Алфорд заявил, что Атлантида была мифом, созданным Платоном.

Он сказал: "За этой историей кроется единственный секрет потрясающей простоты: хотя Атлантида была утраченным раем, она не была утраченным городом, островом или континентом, а потерянной планетой прежнего золотого века. Потеря Атлантиды должна была означать абсолютно глубокое событие — катаклизм из всех катаклизмов нарушили вселенную в начале всех времен".

Эксперт добавил: "Платон является единственным авторитетом в истории Атлантиды, и игнорировать то, что он сказал, значит придумывать новый собственный миф".

[ + – ] Многие считают, что произведения Платона придуманы и созданы для обоснования его нравственных аргументов Фото: Getty Images

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