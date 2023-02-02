По стопам Атлантиды. У побережья Израиля обнаружили город, затопленный цунами тысячи лет назад

Остатки поселения с домами, могилами и алтарем для водных ритуалов спрятаны под 10 метрами толщи воды.

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У побережья деревни Атлит в Хайфе (Израиль) под толщей воды уютно расположилось некогда процветающее поселение Атлин Ян, которое тысячи лет назад было стерто с лица Земли мощным цунами, пишет IFL Science.

Подводные археологи начали раскопки в этом районе в 1960 году, лишь спустя почти четверть века морской археолог, доктор Эхуд Галили вместе с командой наткнулись на остатки, погребенного под толщей воды, поселения. Это было в 1984 году — с тех пор исследователи продолжают разгадывать тайны места, которое назвали Атлит Ям.

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Останки огромного прибрежного поселения неолита, которое существовало почти 9000 лет назад, расположено на глубине около 10 метров под толщей воды. До того момента, как на город обрушилось разрушительное цунами, он находился намного выше нынешнего уровня моря и мог похвастаться весьма плодородными землями, предназначенными для сельского хозяйства.

Общая площадь раскопок Атлин Ян сегодня занимает около 40 тысяч квадратных метров. Морские археологи уже обнаружили здесь древние дома, колодцы, могила, а также прямоугольные каменные конструкции, которые, по-видимому, служили загонами для скота и разделяли возделываемые поля.

Кроме того, ученые обнаружили здесь чуть 65 человеческих останках, большинство из которых были погребены в одиночных могилах. Однако внимание исследователей привлекли останки матери с дочерью, которые, видимо, являются одними из первых жертв туберкулеза. Также исследователи обнаружили фрагменты человеческих костей, останков животных и каменные оружия на дне 5,5-метрового колодца, который, как предполагают исследователи, был вырыт жителями поселения.

Еще одним не менее увлекательным фактом является пресноводный источник в центре поселения, который окружен семью большими каменными монолитами. Предполагается, что тысячи лет назад это место служило алтарем для водных ритуалов.

[ + – ] Считается, что монолиты в центре деревни представляют собой водную святыню Фото: Hanay/Wikimedia Commons

Археологи также обнаружили здесь наконечники стрел, серпов, наконечники копий и ножей — общая коллекция состоит из почти 9 тысяч кремневых артефактов. Ученые предполагают, что поселение некогда было некогда оккупировано, а затем заброшено. Существует две теории. Согласно одной, поселение могло быть заброшено из-за поднимающегося уровня моря — в результате местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Вторая же предполагает, что на Атлин Ян обрушилось смертоносное цунами, которое стерло поселение с лица Земли.

Ученые отмечают, что вторая теория подтверждается тем, что, по-видимому, является большим количеством останков различных рыб. Исследователи уверены, что эти останки не были принесены сюда специально, а потому предполагают, что древнее поселение утащила под воду морская стихия.

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