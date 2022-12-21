Затерянный город. Под толщей Тихого океана обнаружили "дорогу из желтого кирпича" (видео)

Исследователи были весьма удивлены, когда на глубине около 1000 метров обнаружили дно древнего озера, вымощенное чем-то вроде кирпичей.

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Необычную "дорогу из желтого кирпича" обнаружили в ходе экспедиции к глубоководному хребту к северу от Гавайских островов. Хребет Лилиуокалани находится в пределах Национального морского памятника Папаханаумокуакеа (PMNM), пишет Science Alert.

PMNM — является одним из самых крупных заповедных парков в мире. Фактически его площадь больше, чем все национальные парки в США вместе взятые. Однако он также является и малоизученным — ученые полагают, что на сегодня им удалось исследовать лишь 3% морского дна подводного заповедного парка.

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В этом году в ходе глубоководной экспедиции ученые обнаружили необычную находку — в ходе погружения исследовательского судна "Наутилус" ученые наткнулись на "дорогу из желтого кирпича", которая будто ведет или в страну Оз, или в затерянную Атлантиду.

Отметим, что в ходе этой экспедиции ученые исследовали морское дно Тихого океана на глубине до 3 тысяч метров. Подводное погружение снималось на камеру, а потому мы можем наблюдать неподдельные эмоции исследователей, которые обнаружили нечто необычное.

Известно, что сказочная "дорога из желтого кирпича" была обнаружена исследователями на вершине подводной горы Нутка, которая находится на глубине около тысячи метров. Любопытно, что дно этого "горного озера", которое фактически находится на дне океана, выглядит чрезвычайно сухим.

Когда исследователи впервые видели необычную находку, первым делом они подумали о дороге в страну Оз или затерянную Атлантиду. Однако существует и более простое научное объяснение.

Ученые отмечают, что дно этого древнего горного озера выглядит как "запеченная корка", которую можно снять — на этом участке вулканическая порода раскололась так, что это в действительности напоминает кирпичи.

Исследователи полагают, что уникальные 90-градусные трещины вероятно появились из-за нагрева и охлаждения от многочисленных извержений на этом обожженном участке земли. На первый взгляд "дорога из желтого кирпича" действительно выгляди как путь в чудесный мир, и исследователи полагают, что в некотором смысле, это так и есть. Ученые полагают, что это следование по "дороге из желтого кирпича" символизирует путь к скрытой геологии Земли.

Ранее Фокус писал о том, что подводный лес в океане вдвое больше территории Индии.