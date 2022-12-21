Загублене місто. Під товщею Тихого океану виявили "дорогу із жовтої цегли" (відео)

Дослідники дуже здивувалися, коли на глибині близько 1000 метрів виявили дно древнього озера, вимощене чимось на зразок цегли.

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Незвичайну "дорогу з жовтої цегли" виявили під час експедиції до глибоководного хребта на північ від Гавайських островів. Хребет Ліліуокалані знаходиться в межах Національної морської пам'ятки Папаханаумокуакеа (PMNM), пише Science Alert.

PMNM — є одним із найбільших заповідних парків у світі. Фактично його площа більша, ніж усі національні парки в США разом узяті. Однак він також є й маловивченим — вчені вважають, що сьогодні їм вдалося дослідити лише 3% морського дна підводного заповідного парку.

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Цього року під час глибоководної експедиції вчені виявили незвичайну знахідку — під час занурення дослідницького судна "Наутілус" вчені натрапили на "дорогу з жовтої цегли", яка ніби веде або в країну Оз, або в загублену Атлантиду.

Зазначимо, що під час цієї експедиції вчені досліджували морське дно Тихого океану на глибині до 3 тисячі метрів. Підводне занурення знімалося на камеру, тому ми можемо спостерігати непідробні емоції дослідників, які виявили щось незвичайне.

Відомо, що казкова "дорога з жовтої цеглини" була виявлена дослідниками на вершині підводної гори Нутка, яка знаходиться на глибині близько тисячі метрів. Цікаво, що дно цього "гірського озера", яке фактично знаходиться на дні океану, виглядає надзвичайно сухим.

Коли дослідники вперше бачили незвичайну знахідку, насамперед вони подумали про дорогу до країни Оз чи загублену Атлантиду. Проте є й простіше наукове пояснення.

Вчені зазначають, що дно цього древнього гірського озера виглядає як "запечена кірка", яку можна зняти — на цій ділянці вулканічна порода розкололася так, що це насправді нагадує цеглу.

Дослідники вважають, що унікальні 90-градусні тріщини ймовірно з'явилися через нагрівання та охолодження від численних вивержень на цій обпаленій ділянці землі. На перший погляд "дорога з жовтої цегли" дійсно виглядали як шлях у чудовий світ, і дослідники вважають, що в певному сенсі це так і є. Вчені вважають, що це проходження по "дорозі з жовтої цегли" символізує шлях до прихованої геології Землі.

Раніше Фокус писав про те, що підводний ліс в океані вдвічі більший за територію Індії.