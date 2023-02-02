Стопами Атлантиди. Біля узбережжя Ізраїлю виявили місто, затоплене цунамі тисячі років тому

Залишки поселення з будинками, могилами та вівтарем для водних ритуалів заховані під 10 метрами товщі води.

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Біля узбережжя села Атліт у Хайфі (Ізраїль) під товщею води затишно розташувалося колись успішне поселення Атлін Ян, яке тисячі років тому стерло з лиця Землі потужне цунамі, пише IFL Science.

Підводні археологи почали розкопки в цьому районі в 1960 році, лише майже через чверть століття морський археолог, доктор Ехуд Галілі разом з командою натрапили на залишки, похованого під товщею води, поселення. Це було 1984 року — відтоді дослідники продовжують розгадувати таємниці місця, яке назвали Атліт Ян.

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Останки величезного прибережного поселення неоліту, яке існувало майже 9000 років тому, розташовані на глибині близько 10 метрів під водою. До того моменту, як на місто обрушилося руйнівне цунамі, воно знаходилося набагато вище за нинішній рівень моря і могло похвалитися дуже родючими землями, призначеними для сільського господарства.

Загальна площа розкопок Атлін Ян сьогодні займає близько 40 тисяч квадратних метрів. Морські археологи вже виявили тут стародавні будинки, колодязі, могили, а також прямокутні кам'яні конструкції, які, мабуть, служили загонами для худоби і поділяли поля, які обробляли.

Крім того, вчені виявили тут трохи 65 людських останків, більшість з яких похована в поодиноких могилах. Однак увагу дослідників привернули останки матері з дочкою, які, певне, є одними з перших жертв туберкульозу. Також дослідники виявили фрагменти людських кісток, останків тварин та кам'яної зброї на дні 5,5-метрової криниці, яку, як припускають дослідники, вирили жителі поселення.

Ще одним не менш цікавим фактом є прісноводне джерело в центрі поселення, оточене сімома великими кам'яними монолітами. Передбачається, що тисячі років тому це місце було вівтарем для водних ритуалів.

[ + – ] Вважається, що моноліти в центрі села є водною святинею Фото: Hanay/Wikimedia Commons

Археологи також виявили тут наконечники стріл, серпів, наконечники копій та ножів — загальна колекція складається з майже 9 тисяч крем'яних артефактів. Вчені припускають, що поселення колись окупували, а потім покинули. Існують дві теорії. Згідно з однією, поселення могло бути покинуте через рівень моря, що піднімається — зрештою місцеві жителі були змушені покинути свої будинки. Друга ж передбачає, що на Атлін Ян обрушилося смертоносне цунамі, яке стерло поселення із Землі.

Вчені зазначають, що друга теорія підтверджується тим, що, мабуть, є великою кількістю решток риб. Дослідники впевнені, що ці останки не принесли сюди спеціально, а тому припускають, що стародавнє поселення потягла під воду морська стихія.

Раніше Фокус писав про те, що під товщею Тихого океану виявили "дорогу з жовтої цеглини".