Що знищило Атлантиду: метеорит, виверження чи Бермудський трикутник

Історію про острів Атлантиду вперше розказав 2300 років тому грецький філософ Платон, який стверджував, що існувало велике стародавнє місто, зруйноване і затоплене під водою Атлантичного океану.

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Невідомо, чи сприйняли тогочасні греки розповідь Платона як метафору падіння успішних суспільств, чи вважали її історичним фактом. Хай там як, це все ще залишається темою гарячих дискусій для багатьох вчених, істориків і філософів. Про п’ять найпопулярніших теорій розповідають Daily Mail.

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Атлантиду поглинув Бермудський трикутник

Одна з теорій про те, куди зникла цивілізація, полягає в тому, що її поглинув Бермудський трикутник.

Ділянка Атлантичного океану, також відома як "Диявольський трикутник", стала міською легендою після того, як в цьому районі зникло понад 50 кораблів і 20 літаків.

У своїй книзі "Віднайдений загублений континент" Чарльз Берліц стверджує, що стародавня цивілізація також могла стати жертвою сумнозвісного Бермудського трикутника.

Берліц стверджує, що Атлантида насправді була континентом біля узбережжя Багамських островів.

Прихильники цієї теорії вказують на той факт, що на північ від острова Біміні на Багамських островах знайшли підводну дорогу, відому як Дорога Біміні.

Підземне скельне утворення, яке іноді називають Стіною Біміні, має довжину 0,8 км і складається з прямокутних вапнякових блоків.

Дорога лежить на глибині близько 5,5 м під поверхнею моря і проходить вздовж лінії з північного сходу на південний захід.

Вперше її виявили водолази в 1868 році, які описали її як "бруківку".

Розташування та ідеальна форма дороги наштовхнули багатьох на думку, що вона може бути дорогою до Атлантиди, оскільки нагадує дороги тієї епохи.

Про дивну дорогу Біміні згадував американський містик і пророк Едгар Кейсі за 30 років до її відкриття у 1938 році.

[ + – ] Одна з теорій про те, куди зникла зникла цивілізація, полягає в тому, що її поглинув Бермудський трикутник

Тоді він передбачив: "Частина храмів ще може бути виявлена під слизом століть і морською водою поблизу Біміні. Очікуйте, що це станеться у 68-му або 69-му році — не так вже й далеко".

Він також додав, що острів Біміні вважався б однією з гірських вершин Стародавньої Атлантиди.

Однак вуглецеве датування, проведене вченими, показало, що ці структури могли утворитися природним шляхом через прибережну ерозію вапняку.

[ + – ] Підземне скельне утворення, яке іноді називають Стіною Біміні, має довжину 0,8 км і складається з прямокутних вапнякових блоків Фото: Shutterstock/FtLaud

Атлантиду знищила природна катастрофа

Серед нескінченних теорій того, що сталося з античним світом, є припущення, що в загибелі острова винні природні катаклізми. Найпоширеніші з них включають масові повені, землетруси або виверження вулканів.

Одна з теорій, яка постійно повторюється, полягає в тому, що падіння Атлантиди пов'язане з величезним виверженням вулкана, яке сталося на грецькому острові Санторіні (тоді відомому як Тера) близько 3600 років тому.

Виверження вивело близько 40-60 кубічних кілометрів лави, внаслідок чого на Санторіні утворилася велика підводна кальдера, і величезна частина суші пішла під воду.

[ + – ] Одна з теорій, яка постійно повторюється, полягає в тому, що падіння Атлантиди пов'язане з величезним виверженням вулкана Фото: Shutterstock/leoks

У цей момент в атмосферу викинуло близько 10 мільйонів тонн породи, попелу і газу.

Це виверження, а також велике цунамі, яке, як вважають, послідувало за ним, часто звинувачують у руйнуванні суспільства.

Багато хто вважає, що мінойська цивілізація, яка жила на острові Фера, була першою великою цивілізацією в Європі, будувала дороги й палаци, і першою на континенті почала використовувати писемність.

Археологи вважають, що острів мав процвітаючу економіку, оскільки мінойці були великими рибалками і торгували з іншими країнами Середземномор'я.

Саме під час розбудови цієї успішної цивілізації частина острова раптово зруйнувалася, що змусило багатьох пов'язати цю катастрофу з теоріями Платона.

Атлантида була Антарктидою

Інша теорія припускає, що Атлантида насправді була набагато теплішою версією холодного континенту Антарктиди, який існує сьогодні.

Вона ґрунтується на книзі Чарльза Хепгуда 1958 року "Рухома земна кора", яка заперечувала теорію дрейфу континентів, що була дуже популярною серед науковців у той час, коли наше розуміння тектоніки плит ще не набуло повної чинності.

Натомість він припустив, що 12 000 років тому земна кора зсунулася, внаслідок чого континент, який зараз є Антарктидою, перемістився далі на південь від свого початкового положення в Атлантичному океані.

[ + – ] Інша теорія припускає, що Атлантида насправді була набагато теплішою версією холодного континенту Антарктиди, який існує сьогодні Фото: Shutterstock/Artsiom P

Це, зі свого боку, дало змогу пояснити долю Атлантиди: деякі гіпотези припускають, що тепліші, помірніші умови на континенті могли дати дорогу розвиненішим цивілізаціям.

Але коли стався цей раптовий зсув, суспільство не змогло впоратися з різким падінням температури.

Прихильники цієї теорії припускають, що колись успішне місто було б поховане під шарами льоду.

Заяви про приховану землю під крижаним континентом навіть призвели до того, що вчені намагаються знайти проблиски людського життя.

[ + – ] У 2017 році відкриття водної системи під крижаним покривом Антарктиди наштовхнуло людей на гіпотезу, що це докази існування Атлантики Фото: Shutterstock/ENVIROSENSE

У 2017 році відкриття водної системи під крижаним покривом Антарктиди наштовхнуло людей на гіпотезу, що це докази існування Атлантики.

Вчені заявили, що знайшли величезні структури, деякі завбільшки з Ейфелеву вежу, поховані в крижаному покриві.

Але ті, хто зробив це відкриття, з Брюссельського університету в Бельгії та Баварської академії наук у Німеччині, стверджують, що ці масиви землі насправді є "каналами для води та осадовими хребтами під антарктичним льодовиковим покривом", а менші плями є початком ширших водних каналів.

Атлантида знищена метеоритним ударом

Хоча цю теорію називають однією з найабсурдніших теорій про втрачене місто Атлантиду, дехто припускає, що його міг зруйнувати метеорит.

У серіалі Netflix "Стародавні апокаліпсиси" британський письменник і ведучий Грем Хенкок стверджує, що Атлантида знищена цунамі й масштабною повінню, спричиненою падінням метеорита.

У телешоу стверджується, що вцілілі представники розвиненої цивілізації переселилися на іншу землю, де вони навчали математики, архітектури та землеробства.

Ця теорія зазнала широкої критики з боку археологів, багато хто критикує Хенкока за представлення "альтернативних фактів" задля розваги.

[ + – ] У серіалі Netflix "Стародавні апокаліпсиси" британський письменник і ведучий Грем Хенкок стверджує, що Атлантида знищена цунамі і масштабною повінню, спричиненою падінням метеорита Фото: Netflix

Хенкок також стверджує, як він це робив протягом багатьох років у своїх книгах, що археологи витрачали час, намагаючись приховати цю ідею.

Атлантиди взагалі ніколи не існувало

Попри всі гостроцікаві теорії, більшість вчених та істориків дійшла висновку, що Атлантиди, ймовірно, ніколи не існувало.

Багато хто вважає, що твори Платона вигадані і створені для обґрунтування його моральних аргументів.

Окрім діалогів Платона, немає жодних письмових свідчень про Атлантиду, попри те, що з часів Стародавньої Греції збереглося чимало письмових свідчень з інших питань.

Навіть з розвитком океанографії та технологій, які дозволяють здійснювати картографування океанського дна, жодних слідів затонулого міста не знайдено.

Ще в 2001 році один з провідних світових вчених в галузі античної міфології Алан Ф. Алфорд заявив, що Атлантида була міфом, створеним Платоном.

Він сказав: "За цією історією криється єдиний секрет приголомшливої простоти: хоча Атлантида була втраченим раєм, вона не була втраченим містом, островом чи континентом, а загубленою планетою колишнього золотого віку. Втрата Атлантиди мала означати абсолютно глибоку подію — катаклізм з усіх катаклізмів, які порушили всесвіт на початку всіх часів".

Експерт додав: "Платон є єдиним авторитетом в історії Атлантиди, і ігнорувати те, що він сказав, означає вигадувати новий власний міф".

[ + – ] Багато хто вважає, що твори Платона вигадані і створені для обґрунтування його моральних аргументів Фото: Getty Images

Раніше Фокус розповідав про загублене місто, виявлене біля побережжя Ізраїлю.