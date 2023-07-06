Расходятся, как в море корабли. Африка неминуемо расколется на две части и сформирует шестой океан

Исследователи отмечают, что с каждым годом разлом становится все больше и в конце концов это приведет к полному разлому континента.

Related video

Восточно-Африканский разлом впервые появился не менее 22 миллионов лет назад — он является результатом удаления двух тектонических плит друг от друга. Впервые трещина появилась вдоль пустынь Эфиопии в 2005 году и с тех пор она потихоньку расширяется с каждым годом, пишет Daily Mail.

Отметим, что в тот момент исследователи до конца не понимали механизм образования трещины. Результаты более позднего исследования показали, что массивный выброс перегретой породы из ядра Земли вызывает этот разлом. Исследователям известно, что его протяжность сегодня составляет 3 219 километров, а с каждым годом он фактически расширяется на 2,5 сантиметра.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи полагают, что в ближайшие 5 миллионов лет Африка вряд ли расколется на две части, однако, когда это все же произойдет, Сомали и половина Эфиопии, Кении и Танзании сформируют новый континент. В то же время страны вдоль юго-восточного побережья превратились бы в гигантский остров, создав при этом совершенно новое море, разлившееся от Эфиопии до Мозамбика.

По словам профессора Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кена Макдональда, единственно, чего исследователи в действительности не знают, так это то, сможет ли подобный темп расширения трещины сохраниться. В конечном итоге разделение континента на две части приведет к формированию океанского бассейна, подобного Красному мору, а позже он и вовсе превратиться в шестой океан на Земле — нечто похожее на мини-версию Атлантического океана.

Авторы исследования полагают, что скорость расширения разлома в действительности может увеличиться. В то же время исследователи не исключают сценарий, в котором расширение трещины попросту может и вовсе остановиться. Исследователи полагают, что если темпы останутся на нынешнем уровне, море размером с современное Красное море может образоваться уже через несколько десятков миллионов лет.

Ученые давно предсказали, что Африка разделится на две части Фото: NASA

По словам Макдональда, они с коллегами предполагают, что Восточно-Африканский разлом в дальнейшем, вероятно, приведет к образованию большего количества трещин. По словам другого геолога Дэвида Адеде, изначально трещина была заполнена вулканическим пеплом, однако после проливные дожди смыли материал, что в итоге обнажила трещина. В то же время местные жители отмечают, что разлом произошел чрезвычайно быстро и резко.

Согласно более ранним исследованиям ученых, Восточно-Африканский разлом становится все больше с каждым годом. Предположительно, это происходит из-за того, что две тектонические плиты удаляются друг от друга: Сомалийская плита на востоке и Нубийская плита на западе. Еще в 2004 году ученые Делфтского технологического университета в Нидерландах наблюдали за движением этих тектонических плит и пришли к выводу, что Восточно-Африканский разлом перемещается на несколько миллиметров ежегодно.

Отметим, что разлом простирается от Аденского залива на севере и до Зимбабве на юге и фактически представляет собой ряд глубоких долин, откосов и вулканических пиков. Ранее Лондонское геологическое общество пришло к выводу, что разлом образовался из-за потока тепла из астеносферы, горячей и слабой верхней части мантии нашей планеты. Любопытно, что новое исследование ученых из Технологического института Вирджинии, похоже, подтвердило это предположение.

Ранее Фокус писал о том, что мегатрещина в Кении может расколоть Африку на несколько частей.