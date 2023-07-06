Розходяться, як у морі кораблі. Африка неминуче розколеться на дві частини й сформує шостий океан

Дослідники зазначають, що з кожним роком тріщина стає дедалі більшою і врешті-решт це призведе до повного розлому континенту.

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Східноафриканський розлом уперше з'явився щонайменше 22 мільйони років тому — він є результатом віддалення двох тектонічних плит одна від одної. Уперше тріщина з'явилася вздовж пустель Ефіопії 2005 року і відтоді вона потихеньку розширюється з кожним роком, пише Daily Mail.

Зазначимо, що на той момент дослідники до кінця не розуміли механізм утворення тріщини. Результати пізнішого дослідження показали, що масивний викид перегрітої породи з ядра Землі спричиняє цей розлом. Дослідникам відомо, що його протяжність сьогодні становить 3 219 кілометрів, а з кожним роком він фактично розширюється на 2,5 сантиметра.

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Дослідники вважають, що у найближчі 5 мільйонів років Африка навряд чи розколеться на дві частини, однак, коли це все ж таки станеться, Сомалі й половина Ефіопії, Кенії та Танзанії сформують новий континент. Водночас країни вздовж південно-східного узбережжя перетворилися б на гігантський острів, створивши абсолютно нове море, яке розлилося б від Ефіопії до Мозамбіку.

За словами професора Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Кена Макдональда, єдине, чого дослідники насправді не знають, так це те, чи зможе подібний темп розширення тріщини зберегтися. Зрештою поділ континенту на дві частини призведе до формування океанського басейну, подібного до Червоного мору, а пізніше він і зовсім перетвориться на шостий океан на Землі — щось схоже на мініверсію Атлантичного океану.

Автори дослідження вважають, що швидкість розширення розлому насправді може збільшитися. Водночас дослідники не виключають сценарію, в якому розширення тріщини може і зовсім зупинитися. Дослідники вважають, що якщо темпи залишаться на нинішньому рівні, море розміром із сучасне Червоне море може утворитися вже через кілька десятків мільйонів років.

Учені давно передбачили, що Африка розділиться на дві частини Фото: NASA

За словами Макдональда, вони з колегами припускають, що Східноафриканський розлом надалі, ймовірно, призведе до утворення більшої кількості тріщин. За словами іншого геолога Девіда Адеде, спочатку тріщина була заповнена вулканічним попелом, однак після проливні дощі змили матеріал, що в підсумку оголила тріщина. Водночас місцеві жителі зазначають, що розлом стався надзвичайно швидко і різко.

Згідно з більш ранніми дослідженнями вчених, Східноафриканський розлом стає все більшим з кожним роком. Імовірно, це відбувається через те, що дві тектонічні плити віддаляються одна від одної: Сомалійська плита на сході й Нубійська плита на заході. Ще 2004 року вчені Делфтського технологічного університету в Нідерландах спостерігали за рухом цих тектонічних плит і дійшли висновку, що Східноафриканський розлом переміщується на кілька міліметрів щорічно.

Зазначимо, що розлом простягається від Аденської затоки на півночі й до Зімбабве на півдні та фактично являє собою низку глибоких долин, укосів і вулканічних піків. Раніше Лондонське геологічне товариство дійшло висновку, що розлом утворився через потік тепла з астеносфери, гарячої та слабкої верхньої частини мантії нашої планети. Цікаво, що нове дослідження вчених з Технологічного інституту Вірджинії, схоже, підтвердило це припущення.

Раніше Фокус писав про те, що мегатріщина в Кенії може розколоти Африку на кілька частин.