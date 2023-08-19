Какие силы разрывают Африку на части: ученые узнали, почему континент разделяется пополам (видео)

Несмотря на колоссальные размеры разлома, ученым до сих пор было слишком мало известно о сложном движении этой необычной деформации.

Related video

Не секрет, что Африка медленно, но верно раскалывается надвое. На востоке континент изрезан одним из самых больших разломов в мире. Однако несмотря на его невероятные размеры, ученым все еще на удивление мало известно о сложном движении этой невероятной деформации, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые из Технического колледжа науки Вирджинии использовали GPS-карты и компьютерное моделирование, чтобы больше узнать о природе этого разлома. Речь идет о Восточно-Африканской рифтовой системе (EARS), которая является активной континентальной рифтовой зоной, простирающейся вниз на тысячи километров с севера на юг через Эфиопию, Кению, Уганду, Демократическую Республику Конго, Танзанию, Мозамбик, Малави, Руанду, Замбию и Руанду.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По сути своей EARS является трещиной в Африканской плите, способной буквально разделить континент надвое: меньшую Сомалийскую плиту и большую Нубийскую плиту. Известно, что разлом расширяется чрезвычайно медленно — буквально на миллиметры в год. В результате потребуются миллионы лет, пока произойдет окончательный разлом.

Тем не менее разом привлекает внимание исследователей, так как он сейсмически активен и оказывает воздействие на окружающую среду. Например, в местах, где литосфера растянута особенно тонко, могут образовываться огромные трещины в земле и часто возникают землетрясения.

Карта Восточной Африки, показывающая некоторые из исторически активных вулканов, а также две части Африканской плиты Фото: USGS

По словам доцента кафедры наук о Земле Технологического колледжа науки Вирджинии Сары Стэмпс, когда мы стоим на Земле, нам может показаться, что она чрезвычайно твердая. Однако в действительности в разных временных масштабах земная литосфера ведет себя по-разному.

Сегодня существует две основные теории о том, как движется EARS. Первая связана с литосферными силами плавучести, а вторая — с гораздо более глубокими силами, а именно с тем, как мантия Земли течет горизонтально глубоко под Восточной Африкой.

В ходе нового исследования Стэмпс с коллегами использовали компьютерные модели и данные GPS, в результате им удалось составить карту движения поверхности с точностью до миллиметра. Исследователи изучили полученные данные и пришли к выводу, что EARS управляется как поверхностными литосферными силами и более глубокими мантийными силами. Однако обе эти силы действуют совершенно по-разному.

Силы плавучести литосферы способствуют распространению рифта с востока на запад, который следует перпендикулярно разлому. В то же время другие силы действуют на трещину в параллельном направлении, с севера на юг, благодаря Африканскому суперплюму, особенности глубоко под юго-западной Африкой, которая приносит поток мантийного материала от границы ядра и мантии.

Простыми словами, часть движения разлома обусловлена движением материала мантии глубоко в недрах Земли, тогда как другая часть раскалывается силами литосферы. По словам соавтора исследования, исследователя с докторской степенью в Технологическом институте Нью-Мексико Тахири Раджаонарисон, новые результаты подтверждают предыдущие выводы, однако также указывают на то, что аномальная деформация может произойти в Восточной Африке.

Ранее Фокус писал о том, что Африка неминуемо расколется на две части и сформирует шестой океан.