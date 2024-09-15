Одеса під водою: злива затопила вулиці та будинки (фото, відео)

Проливний дощ почався вдень: у місті затоплено дороги, магазини та житлові будинки. На кадрах з вулиць видно машини по колеса у воді, комунальники борються з наслідками стихії.

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Удень 15 вересня Одесу накрила гроза і проливний дощ. У місті понад годину триває сильна злива, затопило дороги, магазини і будинки місцевих жителів, повідомив кореспондент Фокуса.

На кадрах із вулиць міста видно автівки по колеса у воді, у будинках через опади затопило квартири — вода тече зі стелі. Аварійні бригади комунальних служб намагаються впоратися з потоком дощової води.

Затоплено кілька вулиць: проїзд ускладнено вулицями Небесної сотні, Балківською, Євгена Чикаленка, а також Ільфа і Петрова, повідомили в місцевій міськраді.

Пізніше стало відомо, що рух ускладнено й іншими вулицями міста. Власників авто закликають не залишати машини на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, щоб не ускладнювати роботу комунальників.

Фокус раніше писав, як Сахара буквально тоне в сильних зливах. Найбільша пустеля у світі, один з найбільш посушливих регіонів на планеті ризикує опинитися під водою.

Наприкінці липня 2024 року в Челябінській області Росії прорвало дамбу на Кіалімському водосховищі. Під загрозою затоплення були чотири населені пункти.