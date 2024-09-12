Под Киевом молния попала в дом: огонь полностью уничтожил здание, — соцсети (видео)

В результате стихийного бедствия произошел пожар в одном из домов в Глевахе. О пострадавших пока неизвестно. Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в области.

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В четверг, 12 сентября, молния ударила в дом в Киевской области. Он сгорел дотла. Происшествие случилось в поселке Глеваха Фастовского района. Видео пожара опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как огонь охватывает весь дом и он сгорает буквально за считанные минуты. Есть ли пострадавшие в результате пожара пока не известно.

В ГСЧС происшествие пока не комментировали.

Ранее Киевская областная военная администрация предупреждала об ухудшении погодных условий в области. До конца суток прогнозируют грозы и объявлен желтый уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, непогода свирепствует в северных, центральных и большинстве южных областей.

Синоптик Наталья Диденко писала, что 12 сентября погода Украины будет находиться под влиянием циклона Annet. По ее прогнозу, почти во всех регионах пройдут дожди, а кое-где даже с грозами.

Напомним, 10 сентября ГСЧС сообщила о масштабном пожаре в Киевской области. Недалеко от населенного пункта Марьяновка Вышгородского района загорелась сухая трава. Из-за погодных условий огонь быстро распространился на сотни метров — могли сгореть жилые дома. К ликвидации пожара привлекли спасателей из трех областей.

Ранее пожар бушевал в Чернобыльской зоне отчуждения. Власти Киевской области рекомендовали населению ограничить пребывание на улице.