Європу накрила масштабна негода: потяги в Україну скасовують (фото, відео)

Рясні дощі, що почалися 12 вересня, викликали різке підвищення рівня води на Сході Європи, особливо на південному заході Польщі.

Related video

Східну Європу накрив циклон "Борис". Через проливні дощі, зокрема у Польщі, Румунії та Чехії щогодини погіршується ситуація з повенями, в Угорщині та Словаччині є загроза виходу Дунаю з берегів, а в Австрії сходять лавини. Внаслідок погіршення погодних умов скасовується низка рейсів до України, повідомляє Укрзалізниця.

Станом на зараз, поїзди з Праги до Чопа та Перемишля досі на території Чехії й без шансів встигнути на свої стикувальні українські рейси.

"Ми готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків", — пояснює перевізник.

Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою пересадку в празькому напрямку, то представники компанії радять зв’язатися з чеськими або польськими операторами залізниці й уточнити у них розклад наступних рейсів, адже є висока ймовірність того, що пасажирам доведеться запланувати ночівлю у місті пересадки.

Як повідомляється, рясні дощі, що почалися з 12 вересня, викликали різке підвищення рівня води на Сході Європи, особливо на південному заході Польщі. Найбільше постраждали Нижньосілезьке та Опольське воєводства, хоча під загрозою також знаходяться Сілезьке та Малопольське.

Біля кордону з Чехією рятувальники насипали сотні мішків з піском уздовж річки, щоб запобігти підтопленню, а в місті Клодзко навіть почалася евакуація місцевого населення через загрозу повеней. Наразі польські чиновники не повідомляють про жертви чи руйнування від повені, але влада попереджає, що ситуація може погіршитися.

Синоптики стверджують, що цьогоріч опадів випало більше, ніж під час великої повені 1997 року.

Повені у Східній Європі: що відомо

У Чехії через повені оголосили найвищий рівень загрози. Існує небезпека підтоплень у кількох регіонах, зокрема Єсеніцькому та Опавському. Очікується, що стихія буде посилюватися.

У Румунії повінь зруйнувала тисячі будинків і забрала життя щонайменше 4 людей. Постраждали 8 повітів, найбільше в повіті Галат. Близько 5000 будинків пошкоджені, 25 000 — знеструмлені. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

У Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай. Пік повені може досягти 8 метрів вже наступного тижня.

Тим часом в Австрії зафіксовані снігопади та сходження лавин. Після рекордної спеки у серпні, зараз у деяких регіонах країни випадає до 20 сантиметрів опадів на день. Зокрема, у Тіролі зійшла лавина, коли в горах перебувала група з 30 туристів. Одна людина зникла, її пошуки тривають.

Нагадаємо, у четвер, 12 вересня, блискавка вдарила в будинок у Київській області. Подія трапилася у селищі Глеваха Фастівського району.

Загалом в Україні тримається тепла погода, температура повітря підіймається до +28-32 градусів. Чи очікувати цього року бабиного літа, розповіла начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко.