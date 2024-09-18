В Одеській області може погіршитися стан деяких водойм: що на це вплине, — Центр контролю МОЗ

За інформацією фахівців, під загрозою річки та озеро, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області.

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Через циклон "Борис", який накрив Східну Європу, може погіршитись стан деяких українських водойм. Зокрема, є загроза забруднення річок Дністер, Дунай, озера Алпуг. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"У зв’язку зі складними погодними умовами, які накрили сусідні країни (Молдову, Румунію, Польщу та Чехію), постає загроза забруднення поверхневих водойм, зокрема річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою запобігання виникнення інфекційних захворювань центр:

моніторить якість питного водопостачання з поверхневих водойм Одещини;

здійснює постійний контроль за станом здоров’я населення області;

проводить санітарно-освітню роботу серед населення про важливість дотримання гігієни та профілактики інфекційних захворювань.

Нагадаємо, що через циклон "Борис" в Європі почались рясні дощі, що викликало різке підвищення рівня води. Зокрема, через повені у Чехії оголосили найвищий рівень загрози, у Румунії зруйновані тисячі будинків та загинули люди, а у Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай. Внаслідок погіршення погодних умов низка рейсів до України була скасована.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що повені у Центральній Європі можуть негативно позначитись і на Україні. Однак, на її думку, серйозних загроз очікувати не варто.