Тільки дискомфорт: синоптикиня попередила, як повінь в Центральній Європі вплине на Україну

На думку Наталії Діденко, внаслідок негоди в Україні можуть бути тільки зміни в графіку залізничного транспорту.

Related video

Повені через сильні дощі у Центральній Європі можуть негативно позначитись і на Україні, однак серйозних загроз очікувати не варто. Про це зазначила синоптикиня Наталія Діденко в коментарі OBOZ.UA.

Вона зауважила, що якщо в постраждалих від негоди країнах є пошкодження залізничного полотна, то потяги можуть затримуватись в Україні. Однак, на думку синоптикині, це не загроза, а максимум дискомфорт.

"Загрози від повені в Україні не передбачаються. Лише якщо скасовують поїзди і сталися зміни у залізничному графіку. Це через те, що пункти прибуття якраз потрапляють у зону стихійного лиха. Наприклад, може затримуватися поїзд з України в Угорщину, Австрію чи Польщу через те, що там, де сталося стихійне лихо, може бути пошкодження залізничного полотна. Це не загроза для України, це максимум некомфортно", — сказала Діденко.

На її думку, загроза повеней є у кількох країн — в Румунії, Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії. Причиною стали рясні, тривалі дощі — вони пов'язані з циклоном, що прийшов із районів Середземного моря і стаціонував над Центральною Європою.

"Тому у одній з цих країн сталося таке стихійне лихо, як повені через рясні дощі, і, на жаль, навіть загинули люди", — додала вона.

Нагадаємо, що Східну Європу накрив циклон "Борис". Рясні дощі, що почалися з 12 вересня, викликали різке підвищення рівня води на Сході Європи. Через повені у Чехії оголосили найвищий рівень загрози, у Румунії зруйновані тисячі будинків та загинули люди, а у Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай. Внаслідок погіршення погодних умов низку рейсів до України скасували.

Зазначимо, на мінливість опадів впливає глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, особливо це стосується Австралії, Європи та східної частини Північної Америки. Таке дослідження зробили китайські вчені та Метеорологічне бюро Великої Британії