Только дискомфорт: синоптик предупредила, как наводнение в Центральной Европе повлияет на Украину

По мнению Натальи Диденко, вследствие непогоды в Украине могут быть только изменения в графике железнодорожного транспорта.

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Наводнения из-за сильных дождей в Центральной Европе могут негативно сказаться и на Украине, однако серьезных угроз ожидать не стоит. Об этом отметила синоптик Наталья Диденко в комментарии OBOZ.UA.

Она отметила, что если в пострадавших от непогоды странах есть повреждения железнодорожного полотна, то поезда могут задерживаться в Украине. Однако, по мнению синоптика, это не угроза, а максимум дискомфорт.

"Угрозы от наводнения в Украине не предвидятся. Только если отменяют поезда и произошли изменения в железнодорожном графике. Это из-за того, что пункты прибытия как раз попадают в зону стихийного бедствия. Например, может задерживаться поезд из Украины в Венгрию, Австрию или Польшу из-за того, что там, где произошло стихийное бедствие, может быть повреждение железнодорожного полотна. Это не угроза для Украины, это максимум некомфортно", — сказала Диденко.

По ее мнению, угроза наводнений есть у нескольких стран — в Румынии, Польше, Чехии, Словакии, Австрии. Причиной наводнений стали обильные, продолжительные дожди — они связаны с циклоном, который пришел из районов Средиземного моря и стационировал над Центральной Европой.

"Поэтому в одной из этих стран произошло такое стихийное бедствие, как наводнения из-за обильных дождей, и, к сожалению, даже погибли люди", — добавила она.

Напомним, что Восточную Европу накрыл циклон "Борис". Обильные дожди, начавшиеся с 12 сентября, вызвали резкое повышение уровня воды на Востоке Европы. Из-за наводнений в Чехии объявили самый высокий уровень угрозы, в Румынии разрушены тысячи домов и погибли люди, а в Словакии и Венгрии ожидают повышения уровня реки Дунай. Вследствие ухудшения погодных условий ряд рейсов в Украину отменили.

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