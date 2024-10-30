Поток уносил машины и людей: во время наводнения в Испании погиб 51 человек

Валенсия сначала пострадала от аномально огромного града, а потом проливные дожди спровоцировали разрушительное наводнение.

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29 октября в испанской Валенсии произошло ужасное наводнение, в результате которого погиб 51 человек. А целые пригороды оказались под водой. Поток сносил мосты, автомобили и поезда. Об этом пишет Daily Mail.

Масштбаное наводнение в Валенсии

Ужас разрушительных штормов, обрушившихся вчера на большую часть Испании, стал особенно очевидным сегодня утром, когда полиция подтвердила гибель по меньшей мере 51 человека.

Однако ожидается, что число погибших резко возрастет, поскольку экстренные службы продолжают поиски десятков людей, которые, как сообщается, до сих пор числятся пропавшими без вести.

Огромный град, выпавший в Валенсии

Только в провинции Валенсия за ночь спасатели обнаружили 13 тел, в том числе четырех человек в Пайпорте — двух мужчин, женщину и ребенка — и пятерых в Торренте недалеко от административного центра провинции.

Ужасные наводнения превратили улицы в реки и оставили сотни людей запертыми в своих домах. Многим пришлось лезть на деревья, взбираться на фонарные столбы и бежать на верхние этажи зданий, чтобы спастись.

На шокирующих снимках видно, как целые города оказались под водой, а на других — десятки автомобилей, врезавшихся друг в друга после того, как волна унесла их на боковые улицы и впечатала в здания.

Наводнение в Валенсии Фото: Соцсети

Правительство Испании объявило о создании кризисного комитета. Более 1 000 солдат испанских подразделений экстренного реагирования были направлены в пострадавшие районы для оказания помощи в спасательных работах и ​​ликвидации последствий стихийных бедствий.

Наиболее пострадавшими районами стали провинция Валенсия, где политический лидер Карлос Масон впервые публично сообщил о "нескольких погибших" рано утром, и небольшой городок Летур в провинции Альбасете, где, как сообщается, шесть человек, включая двух работников совета, пропали без вести после того, как река вышла из берегов.

Есть опасения, что среди погибших окажутся двое сотрудников Гражданской гвардии, которые оказались заблокированы в затопленном подвале своего полицейского участка.

В соседнем городе Массанасса на окраине Валенсии мужчина погиб, оказавшись запертым в лифте, когда он спускался на затопленную подземную парковку под своей квартирой, чтобы проверить свой автомобиль.

Около 600 человек вчера вечером оказались заблокированы в торговом центре Bonaire, крупнейшем торговом центре Валенсии, из-за затопления первого этажа.

Наводнение в Валенсии

Водитель такси по имени Пако, который был среди пострадавших в Пайпорте, пострадавшем от разрушительных наводнений, рассказал журналистам: "Мы ехали по дороге, ведущей к автомагистрали CV-36, и когда мы подъехали к кольцевой развязке, то увидели людей, которые махали нам руками. Мы повернули назад, но через несколько секунд появилось огромное количество воды". Поток ударил машину Пако об ограждение, сам он был заблокирован, не мог выбраться и погиб бы, если бы не другой водитель.

"Мы провели три часа на крыше прицепа грузовика, прежде чем уровень воды начал снижаться и мы смогли добраться до безопасного места", — рассказал мужчина.

Наводнение в Валенсии Фото: Соцсети

Сильный град вызвал хаос, обрушившись на город на юге Испании. На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, видно, как крупные градины разбивают стекла в домах и автомобилях. Вдобавок к граду пошел сильный ливень, за 12 часов выпало 100 мм осадков.

Напомним, в сентябре масштабное наводнение произошло в Венгрии. Затоплено было даже здание парламента в Будапеште, который стоит на берегу Дуная.