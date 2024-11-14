Наводнение в Испании: жители привязывают машины к столбам в ожидании нового потопа (фото)

После недавних наводнений в других районах Испании жители Малаги заранее готовятся к экстремальной погоде, заворачивая автомобили в пленку и привязывая их к столбам и заборам.

Испания готовится к удару экстремального погодного явления, известного как "ДАНА", — это резкое похолодание, которое стало причиной катастрофических внезапных наводнений, в результате которых погибли более 200 человек только в городе Валенсия на восточном побережье и его окрестностях. Тогда тысячи машин унес бурный поток, иногда с водителями и пассажирами, которые не успели выбраться. Теперь испанцы готовятся и привязывают свои автомобили. Об этом пишет Daily Star.

Ожидается, что знаменитое побережье Коста-дель-Соль, включая туристические курорты Марбелья и Эстепона, примет на себя основной удар. И с прогнозом еще более сильных дождей некоторые жители Малаги спланировали все заранее, закрепив свои автомобили с помощью пленки и веревок.

Жители Малаги в Испании пытаются уберечь машины от потопа Фото: Соцсети

На одной из фотографий, опубликованных на X (Twitter), серый Mercedes прикреплен к столбу с помощью скакалок и завернут в пластиковую пленку. Автор поста написал: "В Малаге, Испания, объявлен красный уровень тревоги из-за возможного DANA, подобного тому, что произошел в Валенсии, в результате которого погибло более 250 человек и десятки пропали без вести. Ну, один человек не придумал ничего лучше, чем "защитить" свою машину так".

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Красный уровень опасности в Малаге предупреждает о "чрезвычайном риске" из-за "сильных" осадков в период с 10:00 до 23:59 в среду и распространяется на регионы Коста-дель-Соль, Гвадальорсе и Ахаркия.

В Малаге уже начался потоп

Людям было рекомендовано избегать всех ненужных поездок, а занятия в школах по всей провинции Малага были приостановлены. Также людей превентивно эвакуировали из городков и деревень вдоль берегов реки Гуадальорсе.

У побережья уже были замечены водяные смерчи и начался сильный ливень. Некоторые районы оказались затоплены.

В Малаге уже начался потоп

Тем временем, в Валенсии еще продолжается разбор завалов. Волонтеры, которые помогают спасателям, рассказывают, что когда вода сошла, то обнажила сотни изуродованных машин, кучи грязи и десятки тел погибших.

"Тела все еще извлекаются", — рассказал журналистам один из волонтеров.

После наводнения в Валенсии тысячи людей собрались, чтобы потребовать увольнения чиновников после того, как стали появляться списки погибших. Люди утверждают, что не было никакого подтверждения о стихии, так что когда начался ливень и дороги затопило, улицы оказались забиты машинами.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Короля Испании Филиппа VI, который вместе с королевой Летицией и испанскими политиками отправился в пострадавшие районы, разъяренные люди забросали грязью.

Напомним, Фокус писал о наводнении в испанской Валенсии. Свидетели рассказывали, что им удалось спастись, только взобравшись на крыши грузовиков, тех, кто цеплялся за столбы и деревья, уносила вода.