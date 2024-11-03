Наводнение в Испании: короля и королеву забросали грязью и камнями (фото, видео)

Жители Испании встречали августейших особ не приветствием, а грязью, камнями и бутылками, которые в них летели. Монарха оскорбляли и обвиняли в бездействии.

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Во время наводнения в Испании погибли не меньше 272 жителей страны. Испанский король Фелипе VI вместе с супругой Летисией пытались посетить район наводнения в Валенсии. Об этом сообщает Bild.

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Поток уносил машины и людей: во время наводнения в Испании погиб 51 человек

Монарх прибыл в Пайпорту с премьер-министром Педро Санчесом и региональным президентом Карлосом Масоном.

Вместе с тем августейших особ встретили не приветствием, а грязью, камнями и бутылками, которые в них летели. Их оскорбляли и обвиняли в бездействии.

"У тебя есть все, а люди здесь умирают! У тебя нет проблем с водой! У нас ничего нет!" — кричала толпа.

Королевская охрана пыталась остановить визит и отвести короля в безопасное место, но это не удалось. Толпа не разрешила королевской чете уйти. Чтобы взять ситуацию под контроль, использовали конных офицеров.

Напомним, что десятки тысяч людей остались без электричества в Испании. 31 октября спасатели продолжали ликвидировать последствия наводнения, затронувшего многие районы страны.

Также сообщалось, что 30 октября сообщалось, что поток уносил машины и людей во время наводнения в Испании. Вначале Валенсия пострадала от аномального града, а затем проливные дожди вызвали разрушительное наводнение.